H ενδεκάδα της Πάφου για το πρώτο βήμα τελικού

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου για τρίτη σερί σεζόν θέλει να κάνει η Πάφος η οποία φιλοξενείται από την ΑΕΛ στο στάδιο «Alphamega», στην πρώτη τους μάχη για την ημιτελική φάση.

Ο προπονητής της παφιακής ομάδας Άλμπερτ Θελάδες προχώρησε σε μόνο μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με την Ομόνοια. Συγκεκριμένα, ο Σούνιτς πήρε τη θέση του Σέμα.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Γκόρτερ, Μπρούνο, Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Ζάζα, Κορέια, Λελέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μιχαήλ, Παπαδούδης, Πηλέας, Μπασουαμινά, Σέμα, Όρσιτς, Γκεσάντ, Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Άνετρσον, Μπρίτο και Σίλβα.