Θα είναι διπλό το... κέρδος

Δεν την παίρνει να τριτώσει το... κακό. Η Πάφος FC το προσεχές Σάββατο πάει στη Λευκωσία για να παίξει με την Ομόνοια, σε μία αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δείκτη δυσκολίας. Και αυτό εκτός από το γεγονός ότι ο αντίπαλος είναι στην κορυφή, στην έδρα του δεν έχει δεχθεί την ήττα.

Στο ΓΣΠ πάντως έκανε μία απόδραση στην πρώτη κιόλας αγωνιστική της υποχρέωση στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησαν όμως δύο χαστούκια. Αρχικά από την Ομόνοια με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή και στη συνέχεια από τον Ολυμπιακό. Το διπλό, εκτός από το γεγονός ότι θα κρατήσει την Πάφο κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις, θα... φουντώσει κάπως τη φλόγα και για διατήρηση των σκήπτρων, αν και θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή αφού τώρα είναι στο -10.

Εκτός επιλογών του Άλμπερτ Θελάδες είναι ο Σούνιτς λόγω καρτών, ενώ και από αυτό το ματς θα απουσιάσει ο Γκολντάρ.