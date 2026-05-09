Καλείται να το κάνει για πρώτη φορά φέτος ο Άρης

O Άρης έχει μπροστά τoυ μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της σεζόν, αφού καλείται να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ φέτος, δηλαδή μια νίκη απέναντι στην Πάφο, αν θέλει να μείνει ζωντανός στη μάχη της Ευρώπης.

Η «Ελαφρά ταξιαρχία» δεν κατάφερε φέτος να κερδίσει την Πάφο, μετρώντας μία ήττα και δύο ισοπαλίες στις τρεις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το αυριανό παιχνίδι αποτελεί ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Λεμεσού να μείνει δυνατά στο κυνήγι ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Ο Άρης καλείται να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός και αποφασισμένος από κάθε άλλη φορά απέναντι σε έναν αντίπαλο που του έβαλε δύσκολα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Με τα περιθώρια να στενεύουν, στόχος είναι ξεκάθαρα η πρώτη φετινή νίκη απέναντι στην Πάφο.

