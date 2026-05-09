Εκμεταλλεύεται την αποχώρηση του Ρόμπερτσον και επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας!

Όπως μεταδίδουν έγκριτα αγγλικά Μέσα, ο διεθνής Έλληνας μπακ θα ενταχθεί ξανά στο ρόστερ των «Reds» το ερχόμενο καλοκαίρι και μετά από την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα, με δεδομένο ότι η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας δεν πρόκειται να κινηθεί για την απόκτησή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Athletic», ο Τσιμίκας έχει ως στόχο του να παλέψει για να παραμείνει στη Λίβερπουλ, θέλοντας να παλέψει για τη θέση του δεξιού μπακ με τον Κέρκεζ, εκμεταλλευόμενος και την αποχώρηση του Ρόμπερτσον.

Ο 29χρονος έχει πραγματοποιήσει 25 εμφανίσεις με τη Ρόμα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, έχοντας όμως ξεκινήσει βασικός μόνο σε 11 από αυτές, ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί καν από τον Γκασπερίνι στα τρία από τα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια.

