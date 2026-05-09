Έρχονται ευχάριστα νέα για Τάνκοβιτς μέσω... Σουηδίας

Νεότερα από Σουηδία μεριά προκύπτουν για τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος της Sportbladet, Ντάνιελ Κριστόφερσον αναφέρει πως ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ομόνοιας.

Σημειώνει πως η συμφωνία θεωρείται οριστική και απομένουν τα... τυπικά ώστε να ανακοινωθεί η παραμονή του 31χρονου πολυθεσίτη επιθετικού στο «Ηλίας Πούλλος».

Και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μία ευχάριστη εξέλιξη για τους φίλους της ομάδας μιας και ο Τάνκοβιτς αποτέλεσε ισχυρό γρανάζι στον δρόμο προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Και αυτό πιστοποιείται από τα έξι γκολ και τις 12 ασίστ.

Αυτό δείχνει και την πρόθεση του Σταύρου Παπασταύρου να κρατήσει και τη νέα χρονιά τον φετινό, αποδεδειγμένα πετυχημένο, κορμό της ομάδας.