Φλικ: «Δεν θέλω να μιλήσω για τη Ρεάλ, ο εγωισμός σκοτώνει την επιτυχία»

Η Μπαρτσελόνα μετράει αντίστροφα για το κυριακάτικο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Όλα αυτά σε ένα ματς όπου η «Βασίλισσα» φαίνεται τουλάχιστον διαλυμένη, με όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το πολυαναμενόμενο ματς, ο Χάνσι Φλικ προσπάθησε να χειριστεί με μαεστρία όλα όσα του ρωτήθηκαν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως ο ίδιος θέλει να εστιάζει αποκλειστικά στη δική του ομάδα.

Αρχικά, για όσα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης και αν τον δυσκολεύει να συγκεντρωθεί στην ομάδα του, ανέφερε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση επειδή έχουμε παίξει μια φανταστική σεζόν ως ομάδα, και αυτό θέλω να δω: μια ομάδα. Αυτό μας αφορά. Είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το αποδείξουμε».

Για το αν η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί απάντησε: «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να κερδίσουμε. Παίζουμε εντός έδρας, έχουμε μια καλή ομάδα και οι οπαδοί θα είναι δίπλα μας. Αλλά είναι επίσης ένα Clásico για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι σημαντικό για όλους. Αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσουμε».

Στην ερώτηση αν η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει καλύτερα χωρίς τον Μπαπέ, τόνισε: «Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, για όνομα του Θεού. Έχει απίστευτη ποιότητα στο γήπεδο. Είναι επικίνδυνος σε κάθε περίσταση. Μπροστά στην εστία είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Και είναι επικίνδυνος έξω από την περιοχή, μέσα στην περιοχή…».

Για το αν ένας προπονητής έχει ευθύνη όταν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ παικτών στα αποδυτήρια, απάντησε: «Το πιο σημαντικό πράγμα στα αποδυτήρια και σε έναν σύλλογο είναι να είμαστε στην ίδια σελίδα. Και αυτό είναι που εκτιμώ περισσότερο στην Μπάρτσα. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή. Αν συμβεί ποτέ αυτό εδώ, θα το σκεφτώ. Πρέπει να επικοινωνείς τα προβλήματα και να τα διαχειρίζεσαι…».

Στην ερώτηση πώς αντέδρασε όταν έμαθε τι συνέβη στη Μαδρίτη, είπε: «Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να με εξέπληξε λίγο, αλλά πρέπει να ανησυχώ για τον σύλλογο και την ομάδα μου. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Τέλος, για την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα, είπε: «Όπως είπα και πριν, έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Η La Masia την κάνει ξεχωριστή επειδή υπάρχουν παίκτες που είναι μαζί για πολύ καιρό. Το να είμαι μέλος αυτής της ομάδας είναι σημαντικό για μένα, να συνεχίσω να βλέπω τους παίκτες να εξελίσσονται. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στα αποδυτήρια επειδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Και κλείνοντας για τη δήλωση «ο εγωισμός σκοτώνει την επιτυχία», ανέφερε: «Δεν θέλω να μιλήσω για τη Ρεάλ Μαδρίτης επειδή δεν είναι η δουλειά μου. Αλλά η δήλωση είναι αληθινή επειδή όλα έχουν να κάνουν με το “εμείς”, όχι με το “εγώ”. Ό,τι αποφασίζουμε πρέπει να είναι θετικό για την ομάδα και έτσι το διαχειριζόμαστε. Αυτή είναι η άποψή μου».

