Μάλαγα: Πειθαρχική διαδικασία κατά του Ντουάρτε

Μάλαγα: Πειθαρχική διαδικασία κατά του Ντουάρτε

Χαμός στην Μάλαγα, με την ισπανική ομάδα να ξεκινάει πειθαρχική διαδικασία κατά του Κρις Ντουάρτε

Η Μάλαγα ανακοίνωσε πως ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Κρις Ντουάρτε και ο παίκτης έχει 10 μέρες για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών μόνο καλές δεν είναι όλη την σεζόν, με το αποκορύφωμα να έρχεται με την απουσία του από την δωδεκάδα στον ημιτελικό του BCL με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μάλαγα ανακοινώνει ότι έχει κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του παίκτη Κρις Ντουάρτε, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα. Ο παίκτης θα έχει πλέον 10 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλει την υπεράσπισή του, διάστημα κατά το οποίο, ως προληπτικό μέτρο, θα τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ο σύλλογος θα δώσει περισσότερες πληροφορίες όταν επιλυθεί το ζήτημα».

