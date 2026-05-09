Κλείδωσε το Champions League η Λειψία, ζόρια για τη Λεβερκούζεν...

Η δράση στη Bundesliga, μία στροφή πριν το φινάλε.

Η Λειψία έγινε η τρίτη ομάδα της Bundesliga που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι «κόκκινοι ταύροι» επικράτησαν 2-1 της Ζανκτ Πάουλι και «κλείδωσαν» την τρίτη θέση της κατάταξης, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ο τραυματίας Μανώλης Σάλιακας ήταν εκτός αποστολής των ηττημένων, που θα παίξουν την επόμενη εβδομάδα έναν «τελικό» παραμονής με τη Βόλφσμπουργκ στο Αμβούργο.

Η μάχη για την τέταρτη προνομιούχο θέση θα δοθεί πλέον μεταξύ Στουτγκάρδης και Χοφενχάιμ, με την πρώτη να πετυχαίνει σήμερα τεράστια νίκη με 3-1 επί της Λεβερκούζεν, αφήνοντάς την επί της ουσίας εκτός μάχης. Μάλιστα, η Μπάγερ προηγήθηκε με τον Αλέις Γκαρσία πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με τον Ντεμίροβιτς, πήραν προβάδισμα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με πέναλτι του Μίτελστετ και «καθάρισαν» το ματς με τον Ούνταβ. Από την πλερά της, η Χόφενχαϊμ νίκησε 1-0 τη Βέρντερ με γκολ του Τουρέ και παραμένει ισόβαθμη με τη Στουτγκάρδη, υστερώντας όμως στη διαφορά τερμάτων.

Η Αουγκσμπουργκ επιβλήθηκε 3-1 της Γκλάντμπαχ και διατηρεί κάποιες ελπίδες εξόδου στην Ευρώπη, είδε όμως τον Δημήτρη Γιαννούλη να αποχωρεί τραυματίας μόλις στο 14ο λεπτό, με πρόβλημα στον αριστερό μηρό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 33ης αγωνιστικής στην Bundesliga, καθώς και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ντόρτμουντ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης  3-2

(42΄ Γκιρασί, 45+1΄ Σλότερμπεκ, 72΄ Ινάσιο - 2΄ Ουζούν, 87΄ Μπούρκαρτ)

Λειψία-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(45΄ Σλάγκερ, 55΄ Ορμπαν - 86΄ Σισάι)

Στουτγκάρδη-Λεβερκούζεν 3-1

(5΄ Ντεμίροβιτς, 45+7΄πεν. Μίτελστετ, 58΄ Ουντάβ - 1΄ Αλέις Γκαρσία)

Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 3-1

(24΄, 72΄ Γκρέγκοριτς, 42΄ Φελχάουερ - 90+2΄ Ρέινα)

Χοφενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 1-0

(26΄ Τουρέ)

Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου       19:30

Αμβούργο-Φράιμπουργκ               10/05

Κολωνία-Χαϊντενχάιμ                10/05

Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου            10/05

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 83 -32αγ.  --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--

Ντόρτμουντ 70         --Champions League--

Λειψία 65         --Champions League--

Στουτγκάρδη 61

Χοφενχάιμ 61

Λεβερκούζεν 58

Φράιμπουργκ 44 -32αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 43

Άουγκσμπουργκ 43

Μάιντς 37 -32αγ.

Γκλάντμπαχ 35

Αμβούργο 34 -32αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 33 -32αγ.

Κολωνία 32 -32αγ.

Βέρντερ Βρέμης 32

Βόλφσμπουργκ 26 -32αγ.

Ζανκτ Πάουλι  26

Χαϊντενχάιμ 23 -32αγ.

