Ξέσπασε η γυναίκα του Βαλβέρδε και έβαλε τέλος στις φήμες

Πρώτο θέμα είναι τις τελευταίες μέρες όλα όσα συμβαίνουν στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, με το κλίμα στα αποδυτήρια να είναι τραγικό... μετά και τον τσακωμό του Φεντερίκο Βαλβέρδε με τον Ορελιέν Τσουαμενί που είχε ως αποτέλεσμα ο Ουρουγουανός να πάει στο νοσοκομείο και τη συζυγο του παίρνει θέση για το συμβαν.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ένταση που σημειώθηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5) μεταξύ τους, η οποία να θυμίσουμε προκλήθηκε από ένα σκληρό τάκλιν του Γάλλου παίκτη, ακολούθησε νέο επεισόδιο την Πέμπτη (7/5). Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής φέρεται αρχικά να αρνήθηκε να σφίξει το χέρι του Τσουαμενί, ενώ στη συνέχεια του έκανε τάκλιν, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Η ένταση μεταξύ των δύο παικτών είχε σοβαρές συνέπειες, καθώς ο Βαλβέρδε τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Με βάση το ιατρικό πρωτόκολλο, αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερες από δέκα ημέρες.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε νέα διάσταση, καθώς η σύζυγος του Βαλβέρδε θέλησε να πάρει θέση για όσα γράφονται μέσω ανάρτησης, διευκρινίζοντας ότι ο Τσουαμενί δεν ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό του, επιχειρώντας έτσι να βάλει τέλος στη φημολογία που υπάρχει.

«Χτύπησε το κεφάλι του, οπότε φοράει καπέλο. Υπάρχει μια πληγή που δεν είναι ορατή και δεν είναι από κάποια γροθιά επειδή ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. Είναι από την πτώση. Όλοι το έχουν ήδη πει αυτό. Τι άλλο θέλετε να πιστέψετε; Θέλετε να δείτε αίμα; Δεν θα το δείτε εδώ. Αυτό είναι το δικό μου Instagra , αυτή είναι η δική μου οικογένειά και δεν έχω απολύτως τίποτα να πω ή να διευκρινίσω γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ. Αφήστε με ήσυχη. Έχω βαρεθεί αυτούς τους ανθρώπους. Έχω βαρεθεί τους ανθρώπους να μιλάνε με απόλυτη ατιμωρησία. Τι άλλο πρέπει να γίνει; Τι αποδείξεις θέλουν; Όλα αυτά για να δουν ποιος έχει το μεγαλύτερο εγώ! Δεν είναι όλα δωρεάν στη ζωή.

Και το δημοσιοποιώ αυτό επειδή ήθελα να το χειριστώ ιδιωτικά, αλλά οι άνθρωποι είναι διπρόσωποι – μαζί μου φέρονται καλά, αλλά μετά λένε βλακείες, λέγοντας ακόμη και επινοημένα πράγματα, όπως ότι πουλάω φωτογραφίες στο OnlyFans. Δεν είναι όλα δωρεάν. Το να μιλάς, να δυσφημείς και να σέρνεις ανθρώπους στη λάσπη έχει συνέπειες. Και μην ξεχνάτε: ένας άντρας δεν είναι άντρας αν επιτίθεται στη σύζυγο ενός ποδοσφαιριστή που είναι έξι μηνών έγκυος μόνο και μόνο για να ξεσπάσει το προσωπικό του μίσος. Είμαι εξαντλημένη, σοβαρά. Θα έπρεπε να ανησυχώ για την υγεία του μωρού μου – ειδικά μετά από όλα όσα πέρασα πριν από τρία χρόνια – και αντ’ αυτού, από το πουθενά, πρέπει να ανέχομαι κάποιον να με επικρίνει συνεχώς χωρίς κανένα λόγο. Αρκετά. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο» ήταν τα λόγια της συζύγου του Βαλβέρδε,

gazzetta.gr