Με απουσίες απλά... για διατήρηση η ΑΕΚ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ποια τα δεδομένα με τις προσθαφαιρέσεις.

Με πολλές απουσίες (αυτό δεν είναι είδηση) θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα με την Ομόνοια. Σ’ ένα παιχνίδι που δεν έχει ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον, εκτός από τη διατήρηση της 2ης θέσης, αφού το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι ήδη εξασφαλισμένο, το συγκρότημα του Ροθάδα θα παραταχθεί χωρίς τον τιμωρημένο Εκπολό καθώς και τους τραυματίες Ροντέν, Χάιρο, Γκαρσία και Γκουρφίνγκελ, ο οποίος μάλλον δεν θα προλάβει κανένα παιχνίδι της τρέχουσας περιόδου. 

Αν σ’ αυτούς προσθέσουμε και τους μόνιμα απόντες Ρούμπιο, Σαμπορίτ, Αμίν, Καμπρέρα και Τσακόν, γίνεται αντιληπτό ότι η ΑΕΚ θα παραταχθεί στο ΓΣΠ χωρίς σχεδόν μία ενδεκάδα ποδοσφαιριστών, οι πλείστοι από τους οποίους θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν βασικοί. Για ακόμα ένα παιχνίδι τα κουκιά του Ισπανού τεχνικού είναι μετρημένα όσον αφορά τις θέσεις για το βασικό σχήμα. Μία πιθανή ενδεκάδα θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Π. Ιωάννου, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Λέδες, Πονς, Χ. Κυριάκου ή Μουντραζίγια, Ιβάνοβιτς, Ναούμ και Μπάγιτς.

Στο μεταξύ, μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής της ομάδας στο Conference League της επόμενης περιόδου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Πρώτιστο μέλημα είναι οι ανανεώσεις συμβολαίων που λήγουν. Δύσκολα θα παραμείνει ο Αλομέροβιτς που ζητά κλειστό διετές συμβόλαιο, ο Λέδες πιθανότατα θ’ ανανεώσει και για την επόμενη περίοδο, ο Πονς αναμένεται να απαντήσει στην πρόταση που του έγινε τις προσεχείς μέρες, ενώ ο Ροντέν μάλλον θα επαναπατριστεί.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη του Άντρου Καραπατάκη θα γίνει την Πέμπτη (14/5), στις 11.30π.μ., στην «ΑΕΚ Αρένα». Θ’ αναφερθεί στην επόμενη μέρα στην ΑΕΚ κι εκτός απροόπτου θα ανακοινώσει την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

