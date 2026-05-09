Η Μπόρνμουθ του Ιραόλα ονειρεύεται τ΄... αστέρια, έμεινε άσφαιρη η Γιουνάιτεντ
Η Άστον Βίλα με κατάκτηση του Europa League στέλνει και τον 6ο στο Champions League.
Το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League αρχίζει να φαίνεται ως ορατή πραγματικότητα για την Μπόρνμουθ. Χάρη σε γκολ του Βραζιλιάνου Ραγιάν στο 53΄, τα «κεράσια» νίκησαν 1-0 τη Φούλαμ, σε ένα επεισοδιακό ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ», με δύο αποβολές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (ο Κρίστι για την Μπόρνμουθ και ο Άντερσεν για τους γηπεδούχους), και παραμένουν έκτοι στην κατάταξη της Premier League.
Αν η Αστον Βίλα τερματίσει πέμπτη και ταυτόχρονα κατακτήσει το Europa League, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Φράιμπουργκ, η έκτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος οδηγεί στα... αστέρια και η ομάδα του Αντονι Ιραόλα δείχνει ικανή να κάνει το απίθανο.
Το ίδιο όνειρο πάντως κρατάει «ζωντανό» και η Μπράιτον, η οποία επιβλήθηκε άνετα της ουραγού Γουλβς με 3-0 και ακολουθεί τη Μπόρνμουθ από απόσταση δύο βαθμών. Οι «γλάροι» προηγήθηκαν 2-0 στο 5ο λεπτό, με τέρματα των Χίνσελγουντ και Ντανκ, και έφτασαν δια... περιπάτου στη νίκη, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Σάντερλαντ, η οποία μάλιστα είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League.
Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:
Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1
(6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες)
Μπράιτον-Γουλβς 3-0
(1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ)
Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1
(53΄ Ραγιάν)
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 19:30
Κυριακή 10/05
Μπέρνλι-Άστον Βίλα
Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον
Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ
Δευτέρα 11/05
Τότεναμ-Λιντς 11/05
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)
Άρσεναλ 76 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ 65 -36αγ. --Champions League--
Λίβερπουλ 59 -36αγ.
Άστον Βίλα 58
Μπόρνμουθ 55 -36αγ.
Μπράιτον 53 -36αγ.
Μπρέντφορντ 51
Τσέλσι 49 -36αγ.
Έβερτον 48
Φούλαμ 48 -36αγ.
Σάντερλαντ 48 -36αγ.
Νιούκαστλ 45
Λιντς 43
Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 42
Τότεναμ 37
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 -36αγ. --Υποβιβάστηκε--