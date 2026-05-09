Η Μπόρνμουθ του Ιραόλα ονειρεύεται τ΄... αστέρια, έμεινε άσφαιρη η Γιουνάιτεντ

Το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League αρχίζει να φαίνεται ως ορατή πραγματικότητα για την Μπόρνμουθ. Χάρη σε γκολ του Βραζιλιάνου Ραγιάν στο 53΄, τα «κεράσια» νίκησαν 1-0 τη Φούλαμ, σε ένα επεισοδιακό ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ», με δύο αποβολές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (ο Κρίστι για την Μπόρνμουθ και ο Άντερσεν για τους γηπεδούχους), και παραμένουν έκτοι στην κατάταξη της Premier League.

Αν η Αστον Βίλα τερματίσει πέμπτη και ταυτόχρονα κατακτήσει το Europa League, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Φράιμπουργκ, η έκτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος οδηγεί στα... αστέρια και η ομάδα του Αντονι Ιραόλα δείχνει ικανή να κάνει το απίθανο.

Το ίδιο όνειρο πάντως κρατάει «ζωντανό» και η Μπράιτον, η οποία επιβλήθηκε άνετα της ουραγού Γουλβς με 3-0 και ακολουθεί τη Μπόρνμουθ από απόσταση δύο βαθμών. Οι «γλάροι» προηγήθηκαν 2-0 στο 5ο λεπτό, με τέρματα των Χίνσελγουντ και Ντανκ, και έφτασαν δια... περιπάτου στη νίκη, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Σάντερλαντ, η οποία μάλιστα είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1

(6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες)

Μπράιτον-Γουλβς 3-0

(1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1

(53΄ Ραγιάν)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 19:30

Κυριακή 10/05

Μπέρνλι-Άστον Βίλα

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ

Δευτέρα 11/05

Τότεναμ-Λιντς 11/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ 65 -36αγ. --Champions League--

Λίβερπουλ 59 -36αγ.

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 55 -36αγ.

Μπράιτον 53 -36αγ.

Μπρέντφορντ 51

Τσέλσι 49 -36αγ.

Έβερτον 48

Φούλαμ 48 -36αγ.

Σάντερλαντ 48 -36αγ.

Νιούκαστλ 45

Λιντς 43

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 42

Τότεναμ 37

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 -36αγ. --Υποβιβάστηκε--