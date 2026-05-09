Στο «κόλπο» για Καρέτσα και η Μπάγερν Μονάχου

Το όνομα του Κώστα Καρέτσα συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στις λίστες μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με νέα δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν ενδιαφέρον και από την Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με βελγικά ρεπορτάζ, ο Βενσάν Κομπανί έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Γκενκ, τον οποίο γνωρίζει από τα χρόνια που βρισκόταν στις ακαδημίες της Άντερλεχτ.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο Βέλγιο, μετρώντας 48 συμμετοχές, 3 γκολ και 18 ασίστ, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Ντόρτμουντ παραμένει στο παιχνίδι της απόκτησής του και μάλιστα φέρεται να είχε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή το προηγούμενο διάστημα. Παρ’ όλα αυτά, η Γκενκ εμφανίζεται αμετακίνητη στις απαιτήσεις της, ζητώντας περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Καρέτσα.

Με συμβόλαιο έως το 2029 και όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να παρακολουθεί την εξέλιξή του, ο νεαρός άσος μοιάζει δεδομένο πως θα αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.

