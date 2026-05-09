Ο Σλοτ προανήγγειλε την παραμονή του στη Λίβερπουλ

Eίπε πως θα «κερδίσει» τον κόσμο και… εκνευρίστηκε με ερώτηση!

Ο Άρνε Σλοτ προανήγγειλε την παραμονή του στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, ενώ εκνευρίστηκε και με ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την εντολή που δόθηκε στους παίκτες της ομάδας, μετά το 1-0!

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής της Premier League για τη Λίβερπουλ, η οποία παρουσίασε κακή εικόνα απέναντι στην Τσέλσι και έγινε η πρώτη ομάδα εδώ και δύο μήνες, από την οποία οι «μπλε» παίρνουν βαθμό.

Όπως ακριβώς, δηλαδή, είχε συμβεί και με την Τότεναμ στο «Άνφιλντ». Ο Άρνε Σλοτ αποδοκιμάστηκε έντονα, αυτό συνέβη και στην αλλαγή του Ρίο Ενγκουμόχα και στη συνέχεια, ο ίδιος κλήθηκε στις δηλώσεις του να επισημάνει πως η κίνησή του αυτή προέκυψε λόγω ενοχλήσεων που αισθανόταν ο ποδοσφαιριστής.

Παρόλα αυτά, όταν ρωτήθηκε για την σχέση του με το κοινό της ομάδας του, ο ίδιος παρουσιάστηκε σίγουρος πως θα αποκατασταθεί.

«Είμαι 100% σίγουρος πως αυτό θα συμβεί. Θα γίνει την επόμενη σεζόν, που η εικόνα μας θα είναι εντελώς διαφορετική!»

Παράλληλα, εκνευρίστηκε και με ερώτηση ενός δημοσιογράφου, αφού προανήγγειλε την παραμονή του στους «κόκκινους», επί της ουσίας, για τη νέα χρονιά. Για ποιον λόγο νευρίασε; Επειδή τον ρώτησαν αν ο ίδιος έδωσε εντολή στους ποδοσφαιριστές του να οπισθοχωρήσουν μετά το 1-0.

Ο Σλοτ απάντησε ειρωνικά, αρχικά είπε πως τους ζήτησε να επιστρέψουν πιο πίσω και να προασπίσουν το υπέρ τους σκορ, θεωρώντας πως αυτό έπρεπε να συμβεί.

Προφανώς, η απάντηση αυτή ήταν ειρωνική και εν συνεχεία, ρώτησε ο ίδιος τον δημοσιογράφο, αν όλα αυτά που του λένε είναι φυσιολογικά…

England365.gr

 

