Ο Μαγιαμπέλα ζεσταίνει... μηχανές

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Ετοιμάζεται για την τελική ευθεία το χειμερινό απόκτημα της Ομόνοιας που έπαιξε μόλις 30 λεπτά.

Ήταν 2 Φεβρουαρίου όταν όλοι στο «Ηλίας Πούλλος» πάγωσαν με τα κακά μαντάτα που αφορούσαν στον Μιχλάλι Μαγιαμπέλα.

Η διάγνωση έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα και ο χρόνος απουσίας του εκτιμήθηκε στον έναν μήνα. Το ντεμπούτο του 29χρονου ακραίου επιθετικού απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα δεν στέφθηκε με επιτυχία κι έτσι η Ομόνοια τον στερήθηκε σε πολύ σημαντικά παιχνίδια.

Η μεταγραφή του από τον Άρη είχε μηδαμινό ρίσκο καθώς γνώριζε την κυπριακή πραγματικότητα και είχε αγωνιστικό ρυθμό λόγω των 22 συμμετοχών με τους πράσινους της Λεμεσού. Η συνέχεια όμως δεν ήταν η αναμενόμενη μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Ο Μαγιαμπέλα μετρά πλέον αντίστροφα για την επάνοδό του στην ενεργό δράση. Από σήμερα (10/04) η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τρίτης (14/04) μπαίνει στην τελική ευθεία. 

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ομόνοια, ο 29χρονος όχι μόνο πάτησε χορτάρι αλλά συμμετέχει στις προπονήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα ακολουθούσε τρέξιμο, όμως πλέον συμμετέχει σε ασκήσεις με την μπάλα. Μάλιστα, τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαρούμενοι με την επάνοδό του.

Ο χρόνος δουλεύει υπέρ του και οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές καθώς θα καθορίσουν το χρονικό διάστημα της επιστροφής του. Το τεχνικό επιτελείο δεν θα ρισκάρει, θα περιμένει ώστε να φτάσει στο 100% κι έπειτα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Έστω και σε αυτό το σημείο της σεζόν, είναι σημαντικό να καταγράψει συμμετοχές, αφού για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα θεωρείται από τους παίκτες της… πρώτης γραμμής.

