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Βγαίνει το φιρμάνι

ΓΗΠΕΔΟ

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Βγαίνει το φιρμάνι

Παράλληλα, προχωρούν και οι διεργασίες για ενίσχυση της ομάδας

Σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα που αφορά τη συνέχεια ή όχι της συνεργασίας της Πάφος FC με τον Ρικάρντο Σα Πίντο. Οι πλείστες πληροφορίες δίνουν περισσότερες πιθανότητες στην παραμονή του Πορτογάλου τεχνικού, όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, τα πάντα είναι ανοικτά. «Περιμένουμε την τελική απόφαση.

Δεν μπορώ να πω αν οι πιθανότητες είναι υπέρ ή κατά του Σα Πίντο» είπε χθες σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου των κυπελλούχων, Χριστόφορος Ματθαίου. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η υπόθεση θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και θα εκδοθεί και το σχετικό φιρμάνι.

Παράλληλα, προχωρούν και οι διεργασίες για ενίσχυση της ομάδας και μια θέση στην οποία θα προκύψουν νέα πρόσωπα είναι στην εστία, αφού αποχώρησαν δύο τερματοφύλακες (Μιχαήλ, Παπαδούδης). Σε αυτό το πλαίσιο, στο στόχαστρο της Πάφου φαίνεται να βρίσκεται ο 23χρονος Ράζβαν Σάβα της Ουντινέζε. Θυμίζουμε ότι αποκτήθηκε και ο Κυριακίδης, ενώ διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2028 ο Γκόρτερ.

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