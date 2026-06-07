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Η... μεγάλη εβδομάδα της ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η... μεγάλη εβδομάδα της ΑΕΚ

Θα κλείσει το κεφάλαιο του προπονητή

Κρίσιμη και ενδεχομένως καθοριστική είναι η εβδομάδα που μόλις μπήκε για την ΑΕΚ. Ο Τσάβι Ρόκα βρίσκεται σε έντονο… αναβρασμό καθώς αξιολογεί καθημερινά περιπτώσεις προπονητών για να εντοπιστεί ο διάδοχος του Ροθάδα.

Από την πλευρά των κιτρινοπρασίνων δεν βγαίνει προς τα έξω το… παραμικρό όμως οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων είναι έντονες και δεν θα αργήσουν να αποφασίσουν. Εξάλλου, οι Λαρνακείς θέλουν να κλείσουν άμεσα το εν λόγω κεφάλαιο ώστε να οριστικοποιηθεί και το πλάνο των προσθαφαιρέσεων.

Ήδη η ομάδα προγραμματισμού προχώρησε σε κάποιες συμφωνίες και το νερό… μπήκε στ’ αυλάκι, όμως η παρουσία του νέου τεχνικού θα φέρει και τις σημαντικές «πινελιές». Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ερχόμενη εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις και το νέο «αφεντικό» θα πιάσει δουλειά.

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