Ανακοίνωσε Κυριακίδη η Πάφος!

Οι κυπελλούχοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κύπριου τερματοφύλακα ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την συμφωνία με τον Κύπριο τερματοφύλακα Χαράλαμπο Κυριακίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο μέχρι το 2028.

Γέννημα θρέμμα της Πάφου, ο Χαράλαμπος επιστρέφει στην πόλη και στην ομάδα, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Κατά τα αναπτυξιακά του χρόνια αποτέλεσε μέρος των ακαδημιών της ΠΑΦΟΣ FC και πλέον επιστρέφει για να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας μας στη νέα εποχή επιτυχιών και προκλήσεων σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους Κύπριους τερματοφύλακες, ενώ έχει εκπροσωπήσει και την Εθνική Κύπρου.

Η επιστροφή του Χαράλαμπου ενισχύει περαιτέρω το κυπριακό στοιχείο στο ρόστερ της ομάδας μας και αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση της ΠΑΦΟΣ FC με την τοπική κοινωνία και το ποδόσφαιρο της επαρχίας μας.

Καλωσορίζουμε τον Χαράλαμπο ξανά στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Καλωσόρισες, Χαράλαμπε!