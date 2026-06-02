Ανακοίνωσε Κυριακίδη η Πάφος!

Επίσημο του Κυριακίδη στην Πάφο

Οι κυπελλούχοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κύπριου τερματοφύλακα ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αναλυτικά: 

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την συμφωνία με τον Κύπριο τερματοφύλακα Χαράλαμπο Κυριακίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο μέχρι το 2028.

Γέννημα θρέμμα της Πάφου, ο Χαράλαμπος επιστρέφει στην πόλη και στην ομάδα, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Κατά τα αναπτυξιακά του χρόνια αποτέλεσε μέρος των ακαδημιών της ΠΑΦΟΣ FC και πλέον επιστρέφει για να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας μας στη νέα εποχή επιτυχιών και προκλήσεων σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους Κύπριους τερματοφύλακες, ενώ έχει εκπροσωπήσει και την Εθνική Κύπρου.

Η επιστροφή του Χαράλαμπου ενισχύει περαιτέρω το κυπριακό στοιχείο στο ρόστερ της ομάδας μας και αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση της ΠΑΦΟΣ FC με την τοπική κοινωνία και το ποδόσφαιρο της επαρχίας μας.

Καλωσορίζουμε τον Χαράλαμπο ξανά στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Καλωσόρισες, Χαράλαμπε!

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

