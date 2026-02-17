ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάρθηκε η απόφαση για Ζάζα από τον Θελάδες

Παραμένουν αμφίβολοι οι τρεις, όμως επέστρεψε ο Πηλέας

Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της Πάφου για το εντός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση (21/2).

Οι «γαλάζιοι» καλούνται να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα με στόχο να προλάβουν το τρένο της Ευρώπης. Η θέση της «Κυρίας» δεν αποπροσανατολίζει τον Θελάδες και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το παιχνίδι με σοβαρότητα για το θετικό αποτέλεσμα.

Απ’ εκεί και πέρα, δεν λείπουν τα αγωνιστικά προβλήματα. Ο Σούνιτς είναι εκτός πλάνων λόγω τιμωρίας (κάρτες), ενώ πάρθηκε και η απόφαση για τον Ζάζα ο οποίος συμπλήρωσε επίσης απαγορευτικό αριθμό καρτών. Ο 24χρονος θα εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο παιχνίδι με τον Άρη κι έτσι υπολογίζεται κανονικά για το ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Αμφίβολοι παραμένουν οι Λουκάσεν, Γκολντάρ και Κορέια. Επιστρέφει ο Πηλέας.

