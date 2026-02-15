Θελάδες: «Στόχος μας με το -11; Το επόμενο παιχνίδι»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Άλμπερτ Θελάδες μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΛ με 1-0.

Πώς είδε το παιχνίδι: «Κάθε νίκη είναι σημαντική, σήμερα ακόμη περισσότερο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που νικήσαμε, εκτός έδρας, χωρίς να δεχθούμε γκολ άρα πολλά θετικά πράγματα. Και ευελπιστούμε αυτό να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε, μετά από τέτοια νίκη να βελτιωθούμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Γιατί η ομάδα του δέχθηκε τόσες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο: «Ναι, έπεσε η εμφάνιση μας. Επαναλαμβάνω πολλές φορές ότι έχουμε πολλά παιχνίδια και πολλές απουσίες, ποδοσφαιριστές παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια, φαίνεται στο δεύτερο ημίχρονο η κούραση. Αμυνθήκαμε λίγο περισσότερο αλλά φτιάξαμε πολύ ξεκάθαρες ευκαιρίες για να σκοράραμε ακόμη 2-3 γκολ. Ήταν φυσιολογικό να πιέσουν στο τέλος αφού χρειάζονταν γκολ. Ήταν ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες με ξεκάθαρες ευκαιρίες, ειδικά εμείς. Αλλά στο τέλος 1-0, είναι σημαντική νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος επειδή κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο».

Για το ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος με την ομάδα στο -11 από την κορυφή: «Στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε το τέλος της σεζόν. Παίζουμε τόσα πολλά παιχνίδια, κάθε τρεις μέρες μέχρι τώρα, σημαντικά παιχνίδια. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας, δεν είχαμε χρόνο για προπονήσεις, αποθεραπεία. Είχαμε δύο κεντρικούς αμυντικούς τραυματίες, ο Λουίζ κάνει μεγάλη προσπάθεια παίζει με προβλήματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Θα προσπαθήσουμε να προνούμαστε και να παίζουμε για το καλύτερο και να βελτιωθούμε. Η Ομόνοια έχει τώρα μεγάλο πλεονέκτημα έτσι στόχος μας είναι το επόμενο παιχνίδι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε μακριά».