Η Πάφος FC δηλώνει παρούσα στα δύσκολα!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μετά τη 13η νίκη πάει κόντρα στην Ομόνοια για να επιδιώξει να στείλει άλλο ένα ηχηρό μήνυμα επιστροφής

Σ΄ένα παιχνίδι στο οποίο η πίεση ήταν έντονη έπειτα από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και τις όχι και τόσο καλές εμφανίσεις, η Πάφος FC έβγαλε αντίδραση, κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ με 2-0 και δήλωσε παρούσα στη μάχη του πρωταθλήματος. Οι περσινοί πρωταθλητές πέτυχαν τη 13η τους νίκη στο πρωτάθλημα ανεβαίνοντας στους 40 βαθμούς και μείωσαν τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ομόνοια στο -8.

Επίσης σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως η Πάφος είχε αρκετά καλή παρουσία στο παιχνίδι, δημιουργώντας ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ. Γενικά, ολόκληρο το οικοδόμημα της ομάδας είχε ανάγκη αυτό το αποτέλεσμα, προκειμένου να προκύψουν οι προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα. Μία αντεπίθεση για τη διατήρηση των σκήπτρων.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στο επόμενο εντός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια την ερχόμενη Κυριακή. Άλλο ένα παιχνίδι αποδείξεων για την ομάδα του Θελάδες η οποία δεν έχει άλλο περιθώριο από το να κερδίσει τους πρωτοπόρους στέλνοντας άλλο ένα ηχηρό μήνυμα επιστροφής. 

