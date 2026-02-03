ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

Η Πάφος FC βιώνει μία άσχημη περίοδο.

Η 3η σερί ήττα έφερε τη διαφορά από την κορυφή στο -11, με αποτέλεσμα να προκληθούν τριγμοί. Η ανακοίνωση των οργανωμένων ήταν σκληρή, με τον Ρομάν Ντουμπόφ να συνομιλεί με τους παίκτες και να τους θέτει προ των ευθυνών τους.

Μέσα σε ένα τετραήμερο η Πάφος FC θα κληθεί να δώσει δύο παιχνίδια στα οποία θα καθορίσει την τύχη της όσον αφορά τη διατήρηση του στέμματος. Αύριο (19:00) στον εξ αναβολής αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» και την Κυριακή (19:00) απέναντι στην Ομόνοια, και πάλι στο γήπεδό της. Με δύο στα δύο, η διαφορά θα πάει στο -5 και τότε θα μπει ξανά στο κόλπο. Ουσιαστικά είναι στα... πόδια των παικτών να αλλάξουν την υφιστάμενη κατάσταση.

Ενόψει του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ δεν υπολογίζονται οι νεοφερμένοι Νικόλας Ιωάννου, Ντάνι Σίλβα και Λέλε, που έκαναν χθες την πρώτη τους προπόνηση. Θα είναι διαθέσιμοι απέναντι στην Ομόνοια όπου θα απουσιάζουν λόγω κόκκινης κάρτας οι Λουκάσεν και Γκόρτερ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ευρώπη περνά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αρτέτα: «Θα τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το Carabao Cup»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι σαν... τελικός

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πρώτο σκέλος του μεγάλου ντέρμπι στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ελλάδα

|

Category image

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Ραντεβού με την ιστορία

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (4/2)

TV

|

Category image

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη