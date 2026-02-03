Στα πόδια τους να το αλλάξουν

Η 3η σερί ήττα έφερε τη διαφορά από την κορυφή στο -11, με αποτέλεσμα να προκληθούν τριγμοί. Η ανακοίνωση των οργανωμένων ήταν σκληρή, με τον Ρομάν Ντουμπόφ να συνομιλεί με τους παίκτες και να τους θέτει προ των ευθυνών τους.

Μέσα σε ένα τετραήμερο η Πάφος FC θα κληθεί να δώσει δύο παιχνίδια στα οποία θα καθορίσει την τύχη της όσον αφορά τη διατήρηση του στέμματος. Αύριο (19:00) στον εξ αναβολής αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης» και την Κυριακή (19:00) απέναντι στην Ομόνοια, και πάλι στο γήπεδό της. Με δύο στα δύο, η διαφορά θα πάει στο -5 και τότε θα μπει ξανά στο κόλπο. Ουσιαστικά είναι στα... πόδια των παικτών να αλλάξουν την υφιστάμενη κατάσταση.

Ενόψει του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ δεν υπολογίζονται οι νεοφερμένοι Νικόλας Ιωάννου, Ντάνι Σίλβα και Λέλε, που έκαναν χθες την πρώτη τους προπόνηση. Θα είναι διαθέσιμοι απέναντι στην Ομόνοια όπου θα απουσιάζουν λόγω κόκκινης κάρτας οι Λουκάσεν και Γκόρτερ.