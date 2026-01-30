Κανένα δάκρυ, μόνο περηφάνια!

Μία πορεία μαγική και ας ήταν κάπως σκληρός ο τρόπος του… αντίο από τα αστέρια. Η Πάφος FC μπορεί να υπερηφανεύεται πως έκανε ό,τι μπορούσε στην παρθενική της παρουσία στη League phase του Champions League. Έμεινε εκτός 24άδας λόγω τερμάτων και αυτό λέει πολλά για την παφιακή ομάδα. Δεν ήταν κομπάρσος αλλά μία ομάδα που κοίταξε στα μάτια μεγαθήρια και «ανάγκασε» την Ευρώπη να... ρωτήσει για αυτήν. Μόνο η Μπάγερν την κέρδισε εύκολα σε αυτό το ταξίδι των οκτώ αγώνων.

Η 26η Αυγούστου 2025, ημέρα που με την ισοπαλία πανηγύρισε είσοδο στη League phase του Champions League με το 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα, η 5η Νοεμβρίου 2025 όταν νίκησε 1-0 τη Βιγιαρεάλ και γεύτηκε την πρώτη της νίκη, είναι κάποιες από τις ημερομηνίες που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα. Όχι μόνο στην ιστορία της Πάφου αλλά και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Σηκώνει κεφάλι και βλέπει πλέον τις εγχώριες διοργανώσεις. Και απαλλαγμένη από το… βαρίδιο της Ευρώπης, θα προσπαθήσει για την αντεπίθεση ώστε να διατηρήσει το στέμμα της.