Η αρχή απαιτεί υπερβάσεις

Αυτές είναι η Ομόνοια και ο Απόλλωνας, οι οποίες κέρδισαν τους πρωταθλητές και στις δυο τους αναμετρήσεις.

Πρόκειται και για τις δυο ομάδες που η παφιακή ομάδα αντιμετωπίζει στις δυο πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ του πρωταθλήματος και καλείται να κάνει την υπέρβασή της, για να μπορέσει να επανέλθει δυναμικά στη διεκδίκηση μίας όσο το δυνατόν υψηλότερης θέσης στον βαθμολογικό πίνακα. Μαζεύοντας το μάξιμουμ των βαθμών απέναντι σε Απόλλωνα και Ομόνοια, η Πάφος FC θα δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για να παλέψει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

To πρώτο τεστ για το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες θα είναι την ερχόμενη Κυριακή (22/03, 17:00) φιλοξενώντας τους γαλάζιους στο «Στέλιος Κυριακίδης», κυνηγώντας για πρώτη φορά εντός του 2026 να κολλήσει τρίτη συνεχόμενη επιτυχία, διευρύνοντας παράλληλα το αήττητο σερί που αυτή τη στιγμή έχει φθάσει στα πέντε παιχνίδια, στο διάστημα των οποίων πανηγύρισε τρεις νίκες και έφερε δυο ισοπαλίες.