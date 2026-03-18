ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αρχή απαιτεί υπερβάσεις

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Υπάρχουν δυο ομάδες κόντρα στις οποίες η Πάφος FC δεν κέρδισε ούτε έναν βαθμό στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Αυτές είναι η Ομόνοια και ο Απόλλωνας, οι οποίες κέρδισαν τους πρωταθλητές και στις δυο τους αναμετρήσεις.

Πρόκειται και για τις δυο ομάδες που η παφιακή ομάδα αντιμετωπίζει στις δυο πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ του πρωταθλήματος και καλείται να κάνει την υπέρβασή της, για να μπορέσει να επανέλθει δυναμικά στη διεκδίκηση μίας όσο το δυνατόν υψηλότερης θέσης στον βαθμολογικό πίνακα. Μαζεύοντας το μάξιμουμ των βαθμών απέναντι σε Απόλλωνα και Ομόνοια, η Πάφος FC θα δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για να παλέψει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

To πρώτο τεστ για το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες θα είναι την ερχόμενη Κυριακή (22/03, 17:00) φιλοξενώντας τους γαλάζιους στο «Στέλιος Κυριακίδης», κυνηγώντας για πρώτη φορά εντός του 2026 να κολλήσει τρίτη συνεχόμενη επιτυχία, διευρύνοντας παράλληλα το αήττητο σερί που αυτή τη στιγμή έχει φθάσει στα πέντε παιχνίδια, στο διάστημα των οποίων πανηγύρισε τρεις νίκες και έφερε δυο ισοπαλίες.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη