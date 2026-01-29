Προεδρικό μήνυμα: Δείξαμε τον «Ευαγόρα» σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν λέμε αντίο, λέμε εις το επανιδείν πολύ σύντομα

Αναλυτικά:

Οικογένεια της Πάφος FC,Το ταξίδι μας στο Champions League έφτασε στο τέλος του. Φεύγουμε με 9 βαθμούς, τερματίζοντας μπροστά από τον Άγιαξ, τη Νάπολι και άλλες ομάδες παγκόσμιας κλάσης, χάνοντας την πρόκριση μόνο στη διαφορά τερμάτων — ένα αποτέλεσμα που αποδεικνύει πόσο μακριά έχουμε φτάσει μαζί.

Δείξαμε τον «Ευαγόρα» σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκπροσωπήσαμε την Πάφο και την Κύπρο με περηφάνια. Δώσαμε σε έναν 17χρονο ποδοσφαιριστή της ακαδημίας μας την ευκαιρία να ζήσει το όνειρο του Champions League. Αυτές είναι στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας.Κι όμως, υπάρχει πόνος.

Γιατί βαθιά μέσα μας όλοι νιώθουμε το ίδιο — αυτή η ομάδα μπορούσε να πάει ακόμη πιο μακριά. Όσα δείξαμε στο γήπεδο απέδειξαν ότι ανήκουμε σε αυτό το επίπεδο, και γι’ αυτό η απογοήτευση πονάει.Στην Πάφος FC, η φιλοδοξία είναι μέρος του DNA μας. Τα στάνταρ μας είναι υψηλά, γιατί τα όνειρά μας είναι μεγάλα. Αυτό δεν είναι το τέλος — είναι το θεμέλιο. Θα μάθουμε, θα εξελιχθούμε και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί, πιο πεινασμένοι και πιο ενωμένοι.Προς τους φιλάθλους μας: δεν είστε απλώς οπαδοί — είστε οικογένεια.

Οι φωνές σας, το πάθος σας και η αγάπη σας για αυτό το έμβλημα δίνουν νόημα σε ό,τι κάνουμε. Σταθείτε δίπλα σε αυτή την ομάδα. Πιστέψτε μαζί μας.Προχωράμε μπροστά όλοι μαζί.Ένας σύλλογος. Μία οικογένεια. Ένα όνειρο.Τα έσοδα από την UEFA θα επανεπενδυθούν πλήρως για την ενίσχυση κάθε πτυχής του συλλόγου — του προσωπικού μας, των εγκαταστάσεων, του ρόστερ και της ακαδημίας — με στόχο να φέρουμε την Πάφος FC ακόμη πιο κοντά στα παγκόσμια κορυφαία πρότυπα.

Δεν λέμε αντίο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λέμε: εις το επανιδείν — πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε για όλα.Το ταξίδι συνεχίζεται — μαζί. Ευχόμαστε επίσης καλή επιτυχία στην Ομόνοια και στην ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, καθώς η συμμετοχή τους συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση του Κυπριακού ποδοσφαίρου, το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

Ρόμαν Ντουμπόφ

Πρόεδρος της Πάφος FC——