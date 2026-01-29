Θεοχάρους: «Αργήσαμε αλλά θα έρθουν 2-3 παίκτες, η ομάδα αυτή έχει μεγαλώσει»

Διαβάστε όσα είπε ο Χάρης Θεοχάρους:

Για τον αγώνα με Σλάβια Πράγας: «Αν σκοράραμε το γκολ και μετά μαθαίναμε το γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα θα υπήρχε δράμα. Μόνο υπερηφάνεια για την ομάδα μας, κυνηγήσαμε την πρόκριση μέχρι τον τελευταίο αγώνα, στα τελευταία λεπτά. Διαψεύσαμε τους πάντες, είδαμε στα ματιά τους αντιπάλους».

Για την πορεία στο Champions League: «Δεχτήκαμε μόλις τρεις ήττες σε όλη την πορεία μας. Η ομάδα αυτή έχει μεγαλώσει, από την περσινή παρουσία μας στο Conference League μάθαμε. Διαχειριστήκαμε καλά τις εντάσεις στο Champions League. Είναι το λιγότερο αντίκτυπο που είχε, θεωρώ σε συνδυασμό η πορεία στην Ευρώπη, αφού εξαιρετική είναι η πορεία στο πρωτάθλημα».

Για την επόμενη μέρα: «Όταν δεν πήγε καλά ή όταν πήγε καλά, έχουμε ευθύνη όλοι. Κερδίζουμε όλοι μαζί και χάνουμε όλοι μαζί. Μετά τη φυγή του προπονητή η ομάδα επηρεάστηκε, χρειάστηκε υπομονή, ξέραμε τις δυσκολίες».

Για μεταγραφές: «Θα ενισχυθεί η ομάδα με παίκτες, αργήσαμε αλλά θα έρθουν παίκτες. Θα κάνουμε 2-3 μεταγραφές. Δεν έγιναν πολλές μεταγραφές από όλο το πρωτάθλημα. Επιθετικό και μέσο έχουν στα υπόψιν τους οι υπεύθυνοι, πέρα από τον αριστερό μπακ. Η αγορά είναι περιορισμένη, είναι πιο δύσκολο για την Κύπρο να γίνονται μεταγραφές».

Για Νικόλα Ιωάννου: «Δεν επιβεβαιώνω κάτι για κάποιον πριν πέσουν οι υπογραφές. Είναι πολύ καλό να έχουμε ποδοσφαιριστές Κύπριους».

Για Ντιμάτα και Μπασουαμίνα: «Δεν έχουμε πάρει τους αριθμούς από τους επιθετικούς. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιοι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν. Μαζί με προσθήκες θα ανακοινώσουμε και τις αποχωρήσεις».

Για τη συνέχεια: «Η ομάδα επικεντρώνεται στο παιχνίδι του Σαββάτου με Εθνικό, για την ώρα η ομάδα μας βλέπει την 2η θέση. Θα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είμαστε και στον θεσμό του κυπέλλου που μας ενδιαφέρει επίσης. Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Το σημαντικό είναι να είσαι εκεί και να διεκδικείς. Δεν μπορώ να υποσχεθώ πρωταθλήματα».

Για την επιρροή από το Champions League: «Είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Προσπαθούμε να τονίζουμε στους ποδοσφαιριστές ότι είναι πολύ σημαντικό το κυπριακό πρωτάθλημα. Είναι μια διοργάνωση που όλοι οι ποδοσφαιριστές ονειρεύονται. Τώρα όλο το βάρος στο πρωτάθλημα».

Για το γκολ του Ντράγκομιρ: «Δεν πετυχαίνει πολλά, αλλά όποτε τα πετυχαίνει είναι εξαιρετικά».

Για πρόταση σε παίκτη: «Δεν έχουμε πρόταση για κάποιο ποδοσφαιριστή, όμως μέχρι το Σάββατο θα έχουμε επίσημες προτάσεις για πέραν από δυο ποδοσφαιριστές».

Για τον Μπρούνο: «Κάποιοι είχαν πει ότι ήταν το μεγαλύτερο παλτό όταν ήρθε στην ομάδα μας. Τώρα ως δεξιός μπακ μπορεί να είναι και στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League».

Για τον Εθνικό: «Πολύ δύσκολο παιχνίδι, δύσκολη έδρα. Μια ομάδα που την αδικεί η θέση της. Πρέπει να επανέλθουμε στις νίκες»

Αγωνιστικά δεδομένα: «Οι Σούνιτς, Κορέια και Γκολντάρ εκτός».

Για Νταβίντ Λουίζ: «Είχε πρόβλημα ο Νταβίντ Λουίζ, έπαιξε με πόνο. Έκανε μόνο μια προπόνηση. Βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κερδίσει τα πάντα να ψάχνει το γκολ στο 98΄».