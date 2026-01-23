ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Καμία στενοχώρια...

Σηκώνουν κεφάλι στην Πάφος FC και εστιάζουν στις εγχώριες διοργανώσεις

Για την Πάφος FC, η εξασφάλιση κέρδους στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με αντίπαλο την Τσέλσι ήταν εξαρχής δύσκολη. Μιλάμε για μία ομάδα της ελίτ που φέτος κέρδισε και την Μπαρτσελόνα. Και η προσπάθεια έγινε πολύ πιο δύσκολη όταν τρεις βασικοί παίκτες (Κορέια, Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ), παροπλίστηκαν και έτσι χάθηκε η δυναμική της ομάδας. Παρόλα αυτά, υπήρξε μεγάλη προσπάθεια και λίγο έλειψε να αποκομίσει κέρδος. Αυτό το κέρδος δεν ήρθε και έτσι για να βρεθεί στην 24άδα η Πάφος FC θα πρέπει να γίνουν πράγματα και... θαύματα. Φυσικά θα κάνει την προσπάθειά της με αντίπαλο τη Σλάβια Πράγας στο «Αλφαμέγα» την προσεχή Τετάρτη, όμως δεν εξαρτάται από αυτήν αν θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Στάθηκε με αξιοπρέπεια σε ακόμη μία δοκιμασία και κέρδισε το χειροκρότημα των 2500 φίλων της που βρέθηκαν στο επιβλητικό γήπεδο της Τσέλσι. 

Πλέον, το συγκρότημα του Άλμπερτ Θελάδες αφήνει πίσω το ανεπανάληπτο ταξίδι στα αστέρια και καλείται να επικεντρωθεί στις εγχώριες διοργανώσεις. Ήδη έχει μείνει πίσω και παίζει υπό... πίεση. Μπορεί να έχει ένα ματς λιγότερο αλλά είναι στο -5, προερχόμενη από χαστούκι (2-0 από Ολυμπιακό). Στο καλεντάρι είναι η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης» την Κυριακή (19:00) και η επάνοδος στις νίκες είναι αδιαπραγμάτευτη. Παίζει με έναν συνδιεκδικητή για το τρόπαιο και άρα είναι μία... εξέταση τίτλου. Σίγουρα εκτός θα είναι Κορέια, μάλλον και ο Γκολντάρ ενώ υπάρχει αισιοδοξία πως θα προλάβει ο Νταβίντ Λουίζ.

Φουλάρουν...

Την ίδια στιγμή, οι ιθύνοντες ίσως εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση. Για την ώρα, κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους. Η αλήθεια είναι πως στην επίθεση, παρατηρείται πρόβλημα αφού κανείς από τους Ντιμάτα ή Μπασουαμινά κατάφερε να καλεύψει το κενό που άφησε ο Ζάιρο. Aυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα γίνει κάποια κίνησε σε άλλη θέση. Το τέλος της μεταγραφική περιόδου ολοκληρώνεται σύντομα και θα «απαντηθούν» όλα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

