ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε επαφές με Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον η Τότεναμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε επαφές με Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον η Τότεναμ

Η Τότεναμ επιχειρεί να πάρει άμεσα από τη Λίβερπουλ τον Άντι Ρόμπερτσον.

Mία πολύ μεγάλη μεταγραφή επιχειρεί να κάνει η Τότεναμ. Σύμφωνα με το Athletic, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για να αποκτήσει στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου τον Άντι Ρόμπερτσον.

Αρχικά ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ήταν στα πλάνα της ομάδας για το καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του με τους Reds, ωστόσο οι Λονδρέζοι αποφάσισαν να κινηθούν άμεσα για να ενισχυθούν εν όψει του υπόλοιπου της σεζόν.

Ο Ρόμπερτσον εντάχθηκε στη Λίβερπουλ από τη Χαλ το 2017 και έχει κατακτήσει μαζί της εννιά τίτλους, ανάμεσα στους οποίους δύο πρωταθλήματα και ένα Champions League. Φέτος, ωστόσο, δεν είναι τόσο μεγάλος όσο τα προηγούμενα χρόνια ο ρόλος του, μετά την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ.

Συνολικά ο αρχηγός της εθνικής Σκωτίας μετρά 363 εμφανίσεις, 12 γκολ και 68 ασίστ με τη Λίβερπουλ.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βόμβα από την AS: «Η Ρεάλ συμφώνησε με το NBA Europe»

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμφώνησε με Μπεσίκτας για την αγορά του Έιμπραχαμ η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε επαφές με Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα του Τραϊκοβιτς προς τον Παρέλλη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς χρόνο για… κλάματα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λεσόρ για την επιστροφή του: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ!»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους: Εδωσε τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε και ανακοινώνει τον Εν Νεσίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εξήγηση της UEFA στην ΚΟΠ για το πανό με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο Λονδίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιαννακού: «Ζω το παιδικό μου όνειρό με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Μπαπέ και τα ρεκόρ του CR7

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κασεμίρο: «Για πάντα κόκκινος διάβολος»

Category image

Ένας αγώνας, ένα εισιτήριο, όλα ανοιχτά!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η καριέρα και τα ρεκόρ του ινδάλματος Απόστολου Παρέλλη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς στην Τρίπολη-Εκτίει ποινή καρτών

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη