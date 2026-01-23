Σε επαφές με Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον η Τότεναμ

Mία πολύ μεγάλη μεταγραφή επιχειρεί να κάνει η Τότεναμ. Σύμφωνα με το Athletic, βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για να αποκτήσει στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου τον Άντι Ρόμπερτσον.

Αρχικά ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ήταν στα πλάνα της ομάδας για το καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του με τους Reds, ωστόσο οι Λονδρέζοι αποφάσισαν να κινηθούν άμεσα για να ενισχυθούν εν όψει του υπόλοιπου της σεζόν.

Ο Ρόμπερτσον εντάχθηκε στη Λίβερπουλ από τη Χαλ το 2017 και έχει κατακτήσει μαζί της εννιά τίτλους, ανάμεσα στους οποίους δύο πρωταθλήματα και ένα Champions League. Φέτος, ωστόσο, δεν είναι τόσο μεγάλος όσο τα προηγούμενα χρόνια ο ρόλος του, μετά την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ.

Συνολικά ο αρχηγός της εθνικής Σκωτίας μετρά 363 εμφανίσεις, 12 γκολ και 68 ασίστ με τη Λίβερπουλ.

