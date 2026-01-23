Η εξήγηση της UEFA στην ΚΟΠ για το πανό με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο Λονδίνο

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απευθύνθηκε στην UEFA ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την αφαίρεση πανό που απεικόνιζε τον ήρωα Ευαγόρα Παλλικαρίδη, κατά τη διάρκεια του αγώνα Τσέλσι – Πάφος F.C. για το Champions League, ο οποίος έγινε στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη.

Η ΚΟΠ προχώρησε στην ενέργεια αυτή, καθώς το περιεχόμενο του πανό δεν παραβίαζε οποιονδήποτε κανονισμό της UEFA, ενώ η μορφή του Ευαγόρα Παλλικαρίδη περιλαμβάνεται και στο επίσημο λογότυπο της Πάφος F.C.

Σύμφωνα με τη θέση της UEFA, όπως αυτή διαβιβάστηκε στην ΚΟΠ, η αφαίρεση του πανό δεν έγινε λόγω του περιεχομένου του, αλλά εξαιτίας των διαστάσεών του.

Όπως διευκρινίστηκε, στη συγκεκριμένη κερκίδα επιτρέπεται η ανάρτηση πανό συγκεκριμένων διαστάσεων. Το πανό που ανάρτησαν οι φίλαθλοι της Πάφος F.C. ήταν μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μέγεθος και, ως εκ τούτου, εμπόδιζε το οπτικό πεδίο άλλων φιλάθλων.