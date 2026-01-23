ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εξήγηση της UEFA στην ΚΟΠ για το πανό με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο Λονδίνο

Για αυτό τον λόγο κατέβηκε από το «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απευθύνθηκε στην UEFA ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την αφαίρεση πανό που απεικόνιζε τον ήρωα Ευαγόρα Παλλικαρίδη, κατά τη διάρκεια του αγώνα Τσέλσι – Πάφος F.C. για το Champions League, ο οποίος έγινε στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη.

Η ΚΟΠ προχώρησε στην ενέργεια αυτή, καθώς το περιεχόμενο του πανό δεν παραβίαζε οποιονδήποτε κανονισμό της UEFA, ενώ η μορφή του Ευαγόρα Παλλικαρίδη περιλαμβάνεται και στο επίσημο λογότυπο της Πάφος F.C.

Σύμφωνα με τη θέση της UEFA, όπως αυτή διαβιβάστηκε στην ΚΟΠ, η αφαίρεση του πανό δεν έγινε λόγω του περιεχομένου του, αλλά εξαιτίας των διαστάσεών του.

Όπως διευκρινίστηκε, στη συγκεκριμένη κερκίδα επιτρέπεται η ανάρτηση πανό συγκεκριμένων διαστάσεων. Το πανό που ανάρτησαν οι φίλαθλοι της Πάφος F.C. ήταν μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μέγεθος και, ως εκ τούτου, εμπόδιζε το οπτικό πεδίο άλλων φιλάθλων.

 

ΠΑΦΟΣ FC

Διαβαστε ακομη