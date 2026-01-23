ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Γιώργος Νίκας, με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει την αποδέσμευση του Έλληνα χαφ.

Τίτλοι τέλους και επίσημα για τον Γιώργο Νίκα στον Παναθηναϊκό. O 26χρονος κεντρικός χαφ που αποκτήθηκε από τον Λεβαδειακό το καλοκαίρι του 2023, αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το «τριφύλλι» το οποίο ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του.

Κατά την παρουσία του στους «πράσινους» ο Νίκας, κατέγραψε εννέα συμμετοχές και πλέον θα είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νίκα.Ο Γιώργος αποκτήθηκε το 2023 από τον Λεβαδειακό, παραμένοντας εκεί μία σεζόν υπό τη μορφή δανεισμού. Στον 1,5 χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 9 συμμετοχές.Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.»

