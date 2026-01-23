Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου η έναρξη του Πρωταθλήματος 2026/2027
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε τον προγραμματισμό για την αγωνιστική περίοδο 2026 - 2027.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan προγραμματίστηκε για το Σαββατοκύριακο 29 - 30 Αυγούστου 2026, μετά την ολοκλήρωση των play-offs των διοργανώσεων της UEFA προκειμένου να μην υπάρξουν αναβολές αγώνων στην 1η αγωνιστική.
Ο αγώνας Super Cup 2026 ορίστηκε για τις 2/3 Σεπτεμβρίου 2026.
Συνολικά πριν από την πρώτη διακοπή λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων (21.09.2026), θα διεξαχθούν 4 αγωνιστικές.
Η τελευταία αγωνιστική μέσα στο 2026, δηλαδή πριν τη διακοπή λόγω των εορτών, είναι προγραμματισμένη μεταξύ 19-21 Δεκεμβρίου.
Η τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 6 – 7 Μαρτίου 2027 και η έναρξη της δεύτερης φάσης, μία εβδομάδα αργότερα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας, η δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 22-23/05/2027 και θα ακολουθήσει ο τελικός Κυπέλλου Coca – Cola.
Πότε θα έχουμε διακοπή
Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουμε δύο φορές διακοπή του Πρωταθλήματος λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών μας Ομάδων και όπως αυτές καθορίζονται από τις ημερομηνίες FIFA - UEFA.
Η πρώτη διακοπή θα είναι μεταξύ 21/9 – 6/10 και θα ακολουθήσει η διακοπή Νοεμβρίου μεταξύ 9-17.
Διακοπή λόγω Εθνικών υποχρεώσεων θα έχουμε και το 2027 και συγκεκριμένα μεταξύ 22-30 Μαρτίου.