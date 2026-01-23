ΚΟΠ: O Ανδρέας Μωριάς διαδέχεται τον Ανθούλη Μυλωνά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σε σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε ομόφωνα την τοποθέτηση του Ανδρέα Μωριά στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας, θέση την οποία, θα κατέχει μέχρι την αφυπηρέτηση του το ερχόμενο καλοκαίρι ο νυν Γενικός Διευθυντής Ανθούλης Μυλωνάς.

Μέχρι τότε, ο κ. Μωριάς θα ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Ο Ανδρέας Μωριάς εντάχθηκε στο δυναμικό της ΚΟΠ το 1997 και σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας. Είναι Fellow Member του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση οικονομικών και στρατηγικών θεμάτων της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, έχει την ευθύνη για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και λογιστικές λειτουργίες της ΚΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ελέγχων, της ανάλυσης κινδύνων, της κατάρτισης και παρακολούθησης προϋπολογισμών, των επενδύσεων, των τραπεζικών θεμάτων, της διαχείρισης έργων, καθώς και της ετοιμασίας οικονομικών εκθέσεων και προβλέψεων.

Ο κ. Μωριάς, κατέχει επίσης τη θέση του Υπεύθυνου Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής βιωσιμότητας της Ομοσπονδίας.