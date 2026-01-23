Συμφώνησε με Μπεσίκτας για την αγορά του Έιμπραχαμ η Άστον Βίλα

Ο Τάμι Έιμπραχαμ είναι προ των πυλών της Άστον Βίλα. Η αγγλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για την αγορά του Άγγλου επιθετικού.

Το τουρκικό κλαμπ θα λάβει 21 εκατ. ευρώ, αλλά και την ελευθέρας του 19χρονου Τούρκου αμυντικού Γιασίμ Οζκάν, που είναι δανεικός στην Άντερλεχτ.

Ο 28χρονος Έιμπραχαμ, που ανήκε στην Τσέλσι από το 2016 μέχρι το 2021, έπαιζε τα τελευταία χρόνια σε Ρόμα, Μίλαν και Μπεσίκτας.

Φέτος έχει 13 γκολ και 3 ασίστ σε 26 εμφανίσεις με την Μπεσίκτας.

