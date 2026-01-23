ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λεσόρ για την επιστροφή του: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λεσόρ για την επιστροφή του: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ!»

Ο Γάλλος με ανάρτησή του στο X αντέδρασε στις νέες πληροφορίες περί επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Ο Ματίας Λεσόρ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X σχολίασε τις πληροφορίες για προσπάθεια επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος ουσιαστικά είναι εκτός εδώ και 13 μήνες (είχε παίξει ενδιάμεσα στο Final Four του περασμένου Μαΐου), είναι πλέον έτοιμος ιατρικά για να κάνει το επόμενο βήμα.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοκιμάσει να μπει σε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και αν όλα πάνε καλά αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μέσα στον Φεβρουάριο. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα να φανεί πως θα αντιδράσει ο οργανισμός του σε προπονήσεις υψηλότερης έντασης.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ματίας Λεσόρ έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πως δεν επιθυμεί να γίνεται γνωστή η παραμικρή λεπτομέρεια για το πλάνο επιστροφής του και με ανάρτησή του στο Twittet ξέσπασε.

Η ανάρτηση του:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα σε αυτούς τους ανθρώπους και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ.

Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής — ούτε καν εγώ — δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω», ανέφερε ο Γάλλος σέντερ.

 

Athletiko

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βόμβα από την AS: «Η Ρεάλ συμφώνησε με το NBA Europe»

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμφώνησε με Μπεσίκτας για την αγορά του Έιμπραχαμ η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε επαφές με Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα του Τραϊκοβιτς προς τον Παρέλλη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς χρόνο για… κλάματα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λεσόρ για την επιστροφή του: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ!»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους: Εδωσε τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε και ανακοινώνει τον Εν Νεσίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εξήγηση της UEFA στην ΚΟΠ για το πανό με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο Λονδίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιαννακού: «Ζω το παιδικό μου όνειρό με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Μπαπέ και τα ρεκόρ του CR7

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κασεμίρο: «Για πάντα κόκκινος διάβολος»

Category image

Ένας αγώνας, ένα εισιτήριο, όλα ανοιχτά!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η καριέρα και τα ρεκόρ του ινδάλματος Απόστολου Παρέλλη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς στην Τρίπολη-Εκτίει ποινή καρτών

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη