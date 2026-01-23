Λεσόρ για την επιστροφή του: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ!»

Ο Ματίας Λεσόρ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X σχολίασε τις πληροφορίες για προσπάθεια επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος ουσιαστικά είναι εκτός εδώ και 13 μήνες (είχε παίξει ενδιάμεσα στο Final Four του περασμένου Μαΐου), είναι πλέον έτοιμος ιατρικά για να κάνει το επόμενο βήμα.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοκιμάσει να μπει σε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και αν όλα πάνε καλά αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μέσα στον Φεβρουάριο. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα να φανεί πως θα αντιδράσει ο οργανισμός του σε προπονήσεις υψηλότερης έντασης.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ματίας Λεσόρ έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πως δεν επιθυμεί να γίνεται γνωστή η παραμικρή λεπτομέρεια για το πλάνο επιστροφής του και με ανάρτησή του στο Twittet ξέσπασε.

Η ανάρτηση του:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα σε αυτούς τους ανθρώπους και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ.

Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής — ούτε καν εγώ — δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω», ανέφερε ο Γάλλος σέντερ.

Stop lying to these ppl man stop bringing attention to my case. I just want to do my rehab in peace and get back to hoop! Once for all ANYONE who gives a date for my return is lying no doctor no journalist no coach no trainer (not even me) can give an accurate date for my return. https://t.co/hDJNKTlJcJ — Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 23, 2026

