ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μήνυμα του Τραϊκοβιτς προς τον Παρέλλη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μήνυμα του Τραϊκοβιτς προς τον Παρέλλη

«Για την Κύπρο, είσαι, και θα είσαι για πάντα, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών»

Δείτε το συγκινιτηκό μήνυμα του Μίλαν Τραϊκοβιτς προς τον Απόστολο Παρέλλη.

«Περάσαμε πολλά μαζί. Προετοιμασίες, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, στιγμές που μόνο όσοι είναι μέσα στον στίβο μπορούν να καταλάβουν. Για μένα δεν ήσουν απλώς συναθλητής. Ήσουν σύμβουλος, στήριγμα, και πολλές φορές σαν τον μεγάλο μου αδερφό, πάντα εκεί, με λόγο καθαρό και εμπειρία που δεν αγόραζες.Για την Κύπρο, είσαι, και θα είσαι για πάντα, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Όχι μόνο για τις επιδόσεις και τις διακρίσεις σου, αλλά για το ήθος, τη συνέπεια και τον τρόπο που εκπροσώπησες τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.Σε ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε μέσα και έξω από το στάδιο.Το τέλος της αγωνιστικής σου καριέρας είναι απλώς η αρχή της κληρονομιάς σου.»

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βόμβα από την AS: «Η Ρεάλ συμφώνησε με το NBA Europe»

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμφώνησε με Μπεσίκτας για την αγορά του Έιμπραχαμ η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε επαφές με Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα του Τραϊκοβιτς προς τον Παρέλλη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς χρόνο για… κλάματα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λεσόρ για την επιστροφή του: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ!»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους: Εδωσε τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε και ανακοινώνει τον Εν Νεσίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εξήγηση της UEFA στην ΚΟΠ για το πανό με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο Λονδίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιαννακού: «Ζω το παιδικό μου όνειρό με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Μπαπέ και τα ρεκόρ του CR7

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κασεμίρο: «Για πάντα κόκκινος διάβολος»

Category image

Ένας αγώνας, ένα εισιτήριο, όλα ανοιχτά!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η καριέρα και τα ρεκόρ του ινδάλματος Απόστολου Παρέλλη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς στην Τρίπολη-Εκτίει ποινή καρτών

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη