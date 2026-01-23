Το μήνυμα του Τραϊκοβιτς προς τον Παρέλλη

Δείτε το συγκινιτηκό μήνυμα του Μίλαν Τραϊκοβιτς προς τον Απόστολο Παρέλλη.

«Περάσαμε πολλά μαζί. Προετοιμασίες, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, στιγμές που μόνο όσοι είναι μέσα στον στίβο μπορούν να καταλάβουν. Για μένα δεν ήσουν απλώς συναθλητής. Ήσουν σύμβουλος, στήριγμα, και πολλές φορές σαν τον μεγάλο μου αδερφό, πάντα εκεί, με λόγο καθαρό και εμπειρία που δεν αγόραζες.Για την Κύπρο, είσαι, και θα είσαι για πάντα, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Όχι μόνο για τις επιδόσεις και τις διακρίσεις σου, αλλά για το ήθος, τη συνέπεια και τον τρόπο που εκπροσώπησες τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.Σε ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε μέσα και έξω από το στάδιο.Το τέλος της αγωνιστικής σου καριέρας είναι απλώς η αρχή της κληρονομιάς σου.»