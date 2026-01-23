ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Πρόστιμο συνολικού ύψους 13.000 ευρώ επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Οργανο της Super League στην ΠΑΕ ΑΕΚ, για τρεις διαφορετικές παραβάσεις που καταγράφηκαν στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (18/1) με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η αθλητική δικαστής τιμώρησε επίσης με πρόστιμο 1.000 ευρώ τις ΠΑΕ ΑΕΛ και Πανσερραϊκός, για τους αγώνες με Αρη και Κηφισιά αντίστοιχα, και με 500 ευρώ τον Παναιτωλικό, για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ αντίθετα απάλλαξε την ΠΑΕ Αρης, από την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νεκρός 20χρονος τερματοφύλακας στο Ιράν - Έχασε τη ζωή του εν μέσω διαδηλώσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου η έναρξη του Πρωταθλήματος 2026/2027

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΚΟΠ: O Ανδρέας Μωριάς διαδέχεται τον Ανθούλη Μυλωνά

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απόλλωνας: Άπαντες ενόψει Ακρίτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καμία στενοχώρια...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βόμβα από την AS: «Η Ρεάλ συμφώνησε με το NBA Europe»

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμφώνησε με Μπεσίκτας για την αγορά του Έιμπραχαμ η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σε επαφές με Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα του Τραϊκοβιτς προς τον Παρέλλη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς χρόνο για… κλάματα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λεσόρ για την επιστροφή του: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, κανείς δεν ξέρει, ούτε εγώ!»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους: Εδωσε τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε και ανακοινώνει τον Εν Νεσίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εξήγηση της UEFA στην ΚΟΠ για το πανό με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο Λονδίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη