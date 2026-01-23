Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Πρόστιμο συνολικού ύψους 13.000 ευρώ επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Οργανο της Super League στην ΠΑΕ ΑΕΚ, για τρεις διαφορετικές παραβάσεις που καταγράφηκαν στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (18/1) με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η αθλητική δικαστής τιμώρησε επίσης με πρόστιμο 1.000 ευρώ τις ΠΑΕ ΑΕΛ και Πανσερραϊκός, για τους αγώνες με Αρη και Κηφισιά αντίστοιχα, και με 500 ευρώ τον Παναιτωλικό, για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ αντίθετα απάλλαξε την ΠΑΕ Αρης, από την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ