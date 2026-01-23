Βόμβα από την AS: «Η Ρεάλ συμφώνησε με το NBA Europe»

Πολύ κοντά στην ένταξή της στο NBA Europe είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ισπανική ομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της AS έχει συμφωνήσει προφορικά με τη FIBA για να συμμετέχει στη διοργάνωση που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027.

Η ίδια ιστοσελίδα είχε αναφέρει ότι είναι μέσα στις προθέσεις της Ρεάλ Μαδρίτης η αποχώρηση από τη EuroLeague. Το Βερολίνο και το Λονδίνο φιλοξένησαν αγώνες της κανονικής περιόδου του NBA πριν από λίγες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτών των αγώνων, στην αγγλική πρωτεύουσα υπήρξαν συναντήσεις ανθρώπων της Λίγκας με ομάδες της EuroLeague ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ρεάλ.

Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει για νέο πολυετές συμβόλαιο με τη EuroLeague. Ωστόσο, μετέωρη είναι η κάτοχος του τροπαίου Φενέρμπαχτσε που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της σχετικά με τη νέα διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, το NBA στοχεύει σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, τη Λυών, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Μόναχο, το Βερολίνο, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη.

Η νέα διοργάνωση, που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027, θα αποτελείται από 16 ομάδες: δώδεκα μόνιμες και τέσσερις προσωρινές. Μία τις προσωρινές ομάδες θα είναι η νικήτρια του Champions League, και τρεις θα προκριθούν μέσω εγχώριων διοργανώσεων, τις οποίες η FIBA ​​σκοπεύει να αναβαθμίσει.

Athletiko