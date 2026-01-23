Γιουβέντους: Εδωσε τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε και ανακοινώνει τον Εν Νεσίρι

Η ιταλική ομάδα είχε συμφωνήσει με τον Ματετά για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, αλλά η ομάδα του Λονδίνου δεν συναίνεσε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής και οι «μπιανκονέρι» ήρθαν σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Γιουσούφ Εν Νεσίρι.

Ο 28χρονος Μαροκινός διεθνής φορ, με οκτώ γκολ και μια ασίστ σε 25 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με την τουρκική ομάδα, συμφώνησε να παίξει δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν στη Serie A.

Η Γιουβέντους συμφώνησε να δώσει πέντε εκατ. ευρώ στην τουρκική ομάδα για να πάρει υα δικαιώματα του, ενώ στη συμφωνία έχει οψιόν αγοράς στα 17 εκατ. ευρώ, συν άλλων τριών εκατ. με τη μορφή μπόνους για το προσεχές καλοκαίρι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ