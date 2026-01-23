Χωρίς χρόνο για… κλάματα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον Άρη επικεντρώνονται πλέον στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος

Δεν έχουν ώρα για… κλάματα στον Άρη μετά την αποτυχία της ομάδας να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους 8 του κυπέλλου. Οι πράσινοι δεν παρουσιάστηκαν όπως έπρεπε στο κομβικό παιχνίδι με την ΑΕΛ και αυτό πρέπει να τους γίνει μάθημα για τη συνέχεια ώστε να μην απολέσουν και τον μεγάλο στόχο που έχουν στο πρωτάθλημα, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου.

Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει το κυριακάτικο παιχνίδι με την Ομόνοια στο «Αλφαμέγα» (19:00) τόσο μεγάλη ευκαιρία έχει η ομάδα να αλλάξει το κλίμα στα αποδυτήρια. Στο πράσινο στρατόπεδο γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το ματς αφού σε περίπτωση νίκης θα μειώσουν σε δύο την απόσταση από την κορυφή. Αντιθέτως, αν ηττηθούν θα εκτοξευθεί στο +8 η διαφορά και το όνειρο του τίτλου θα απομακρυνθεί.

Στο αγωνιστικό μέρος, στο ντέρμπι της Κυριακής θα απουσιάσουν οι Κοβαλένκο, Γκάουσταντ, Νίκολιτς και Σεμέδο.

