ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Έπεσε χαμηλότερα αλλά διατηρεί ελπίδες πρόκρισης η Πάφος FC
Mετά την ήττα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» οπισθοχώρησε και βαθμολογικά η Πάφος FC με έναν αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση της League Phase του Champions League.
Φυσικά, όντας στην 30ή θέση η παφιακή ομάδα διατηρεί ακόμη κάποιες πιθανότητες πρόκρισης.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρωτίστως να κερδίσει στο φινάλε τη Σλάβια Πράγας, στον αγώνα του «Αλφαμέγα» την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00) και ακολούθως να επωφεληθεί από τα αποτελέσματα άλλων αγώνων.
ΕΔΩ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
28/01 22:00 Άγιαξ – Ολυμπιακός
28/01 22:00 Άρσεναλ – Καϊράτ
28/01 22:00 Μονακό – Γιουβέντους
28/01 22:00 Αθλέτικ – Σπόρτινγκ
28/01 22:00 Ατλέτικο – Μπόντο Γκλιμτ
28/01 22:00 Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη
28/01 22:00 Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ
28/01 22:00 Μπενφίκα – Ρεάλ
28/01 22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ
28/01 22:00 Μπριζ – Μαρσέιγ
28/01 22:00 Άιντραχτ – Τότεναμ
28/01 22:00 Λίβερπουλ – Καραμπάγκ
28/01 22:00 Σίτι – Γαλατασαράι
28/01 22:00 Νάπολι – Τσέλσι
28/01 22:00 Πάφος – Σλάβια Πράγας
28/01 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ
28/01 22:00 Αϊντχόφεν – Μπάγερν
28/01 22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα