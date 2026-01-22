ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Έπεσε χαμηλότερα αλλά διατηρεί ελπίδες πρόκρισης η Πάφος FC

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mετά την ήττα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» οπισθοχώρησε και βαθμολογικά η Πάφος FC με έναν αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση της League Phase του Champions League.

Φυσικά, όντας στην 30ή θέση η παφιακή ομάδα διατηρεί ακόμη κάποιες πιθανότητες πρόκρισης.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρωτίστως να κερδίσει στο φινάλε τη Σλάβια Πράγας, στον αγώνα του «Αλφαμέγα» την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00) και ακολούθως να επωφεληθεί από τα αποτελέσματα άλλων αγώνων.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

28/01 22:00 Άγιαξ – Ολυμπιακός

28/01 22:00 Άρσεναλ – Καϊράτ

28/01 22:00 Μονακό – Γιουβέντους

28/01 22:00 Αθλέτικ – Σπόρτινγκ

28/01 22:00 Ατλέτικο – Μπόντο Γκλιμτ

28/01 22:00 Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

28/01 22:00 Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

28/01 22:00 Μπενφίκα – Ρεάλ

28/01 22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ

28/01 22:00 Μπριζ – Μαρσέιγ

28/01 22:00 Άιντραχτ – Τότεναμ

28/01 22:00 Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

28/01 22:00 Σίτι – Γαλατασαράι

28/01 22:00 Νάπολι – Τσέλσι

28/01 22:00 Πάφος – Σλάβια Πράγας

28/01 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ

28/01 22:00 Αϊντχόφεν – Μπάγερν

28/01 22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

