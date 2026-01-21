LIVE: Τσέλσι - Πάφος FC 0-0
Nέα εμπειρία στην ιστορία της θα ζήσει η Πάφος FC παίζοντας με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, η παφιακή ομάδα διεκδικεί βαθμολογικό κέρδος για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης, ενόψει της τελευταία αγωνιστικής των ομίλων.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
53' - Σουτ του Εστεβάο, διώχνει σε κόρνερ ο Γκόρτερ
Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου
Τέλος πρώτου ημιχρόνου
45+2' - Άλλη μία απόκρουση από τον Γκόρτερ, στο σουτ του Χάτο
42' - Mε γροθιές ο Γκόρτερ έδιωξε το σουτ που έγινε, έξω από την περιοχή, από τον Καϊσέδο
35' - Διπλή ευκαιρία για την Πάφο. Ο Γκόρτερ πρώτα έσωσε στο σουτ του Καϊσέδο και στη συνέχεια νέο σουτ από τον Μπαντιασίλ περάσει παράλληλα εκτός εστίας
31' - ΔΟΚΑΡΙ. Ο Ζάζα μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ με τη μπάλα να βρίσκει στον Τζέιμς και να χτυπάει στο δεξί δοκάρι
17' - Ο Φερνάντες στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά όμως το τέρμα ακυρώνεται άμεσα αφού υπήρχε σπρώξιμο στον Λουκάσεν
16' - Έξω το σουτ του Τζέιμς
11' - Πρώτο σουτ, από τον Νέτο εκτός περιοχής, πάει πάνω από τα δοκάρια
1' - Έναρξη του αγώνα
ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν (46' Σάντσες), Μπαντιασίλ, Πέδρο Νέτο, Φερνάντες, Ντέλαπ, Χάτο, Τζέιμς (46' Εστεβάο), Καϊσέδο, Γκούστο, Φοφανά, Γκαρνάτσο.
ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Σέμα, Πηλέας, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Ζάζα, Όρσιτς, Άντερσον.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33' Όρσιτς, 56' Σέμα
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έρικ Λάμπρεχτς
Α’ Βοηθός: Γιο ντε Βάιρντ
Β΄Βοηθός: Κέβιν Μόντενι
4ος: Νέιθαν Φερμπόμεν
VAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε
ΑVAR: Πολ φαν Μπέκελ