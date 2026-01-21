LIVE: Τσέλσι - Πάφος FC 0-0

Nέα εμπειρία στην ιστορία της θα ζήσει η Πάφος FC παίζοντας με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, η παφιακή ομάδα διεκδικεί βαθμολογικό κέρδος για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης, ενόψει της τελευταία αγωνιστικής των ομίλων.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

53' - Σουτ του Εστεβάο, διώχνει σε κόρνερ ο Γκόρτερ

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45+2' - Άλλη μία απόκρουση από τον Γκόρτερ, στο σουτ του Χάτο

42' - Mε γροθιές ο Γκόρτερ έδιωξε το σουτ που έγινε, έξω από την περιοχή, από τον Καϊσέδο

35' - Διπλή ευκαιρία για την Πάφο. Ο Γκόρτερ πρώτα έσωσε στο σουτ του Καϊσέδο και στη συνέχεια νέο σουτ από τον Μπαντιασίλ περάσει παράλληλα εκτός εστίας

31' - ΔΟΚΑΡΙ. Ο Ζάζα μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ με τη μπάλα να βρίσκει στον Τζέιμς και να χτυπάει στο δεξί δοκάρι

17' - Ο Φερνάντες στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά όμως το τέρμα ακυρώνεται άμεσα αφού υπήρχε σπρώξιμο στον Λουκάσεν

16' - Έξω το σουτ του Τζέιμς

11' - Πρώτο σουτ, από τον Νέτο εκτός περιοχής, πάει πάνω από τα δοκάρια

1' - Έναρξη του αγώνα

ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν (46' Σάντσες), Μπαντιασίλ, Πέδρο Νέτο, Φερνάντες, Ντέλαπ, Χάτο, Τζέιμς (46' Εστεβάο), Καϊσέδο, Γκούστο, Φοφανά, Γκαρνάτσο.

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Σέμα, Πηλέας, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Ζάζα, Όρσιτς, Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33' Όρσιτς, 56' Σέμα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έρικ Λάμπρεχτς

Α’ Βοηθός: Γιο ντε Βάιρντ

Β΄Βοηθός: Κέβιν Μόντενι

4ος: Νέιθαν Φερμπόμεν

VAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε

ΑVAR: Πολ φαν Μπέκελ