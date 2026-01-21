ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Τσέλσι - Πάφος FC 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Τσέλσι - Πάφος FC 0-0

Nέα εμπειρία στην ιστορία της θα ζήσει η Πάφος FC παίζοντας με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, η παφιακή ομάδα διεκδικεί βαθμολογικό κέρδος για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης, ενόψει της τελευταία αγωνιστικής των ομίλων.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

53' - Σουτ του Εστεβάο, διώχνει σε κόρνερ ο Γκόρτερ

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45+2' - Άλλη μία απόκρουση από τον Γκόρτερ, στο σουτ του Χάτο

42' - Mε γροθιές ο Γκόρτερ έδιωξε το σουτ που έγινε, έξω από την περιοχή, από τον Καϊσέδο 

35' - Διπλή ευκαιρία για την Πάφο. Ο Γκόρτερ πρώτα έσωσε στο σουτ του Καϊσέδο και στη συνέχεια νέο σουτ από τον Μπαντιασίλ περάσει παράλληλα εκτός εστίας

31' - ΔΟΚΑΡΙ. Ο Ζάζα μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ με τη μπάλα να βρίσκει στον Τζέιμς και να χτυπάει στο δεξί δοκάρι

17' - Ο Φερνάντες στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά όμως το τέρμα ακυρώνεται άμεσα αφού υπήρχε σπρώξιμο στον Λουκάσεν

16' - Έξω το σουτ του Τζέιμς

11' - Πρώτο σουτ, από τον Νέτο εκτός περιοχής, πάει πάνω από τα δοκάρια

1' - Έναρξη του αγώνα

ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν (46' Σάντσες), Μπαντιασίλ, Πέδρο Νέτο, Φερνάντες, Ντέλαπ, Χάτο, Τζέιμς (46' Εστεβάο), Καϊσέδο, Γκούστο, Φοφανά, Γκαρνάτσο.

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Σέμα, Πηλέας, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Ζάζα, Όρσιτς, Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ:  

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33' Όρσιτς, 56' Σέμα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έρικ Λάμπρεχτς  

Α’ Βοηθός: Γιο ντε Βάιρντ

Β΄Βοηθός: Κέβιν Μόντενι

4ος: Νέιθαν Φερμπόμεν

VAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε

ΑVAR: Πολ φαν Μπέκελ

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενημέρωσαν τον Κβιλιτάια να ψάξει ομάδα...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ευνοϊκή συγκυρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Το 7+1 και το βλέμμα στην κλήρωση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τα ξεσπάσματα σε «Αλφαμέγα» και Αμμόχωστος

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

LIVE: Τσέλσι - Πάφος FC 0-0

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρόκριση επί του Απόλλωνα μέσα στη λεμεσό για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το 2-2, η διαδικασία των πέναλτι και η μεγάλη πρόκριση του Διγενή

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ένταση στο «Αμμόχωστος» και... χωρίς δηλώσεις οι προπονητές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

H ενδεκάδα της Πάφος FC κόντρα στην Τσέλσι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τράβηξαν μέχρι τα πέναλτι και εν τέλει πρόκριση ο Διγενής!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Είναι ευπρόσδεκτοι οι φίλοι του Άρη να κάνουμε συζήτηση»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το... ακατάλληλο φινάλε στο «Αλφαμέγα»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν κάτι πάει καλά, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις» - Τι είπε για 4η προσθήκη

ΑΕΛ

|

Category image

Σε… νεκρό χρόνο ο Κονσεϊσάο δεν λάθεψε και η ΑΕΛ στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με σκληρή δουλειά»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη