Θελάδες: «Δεν σταμάτησα να δουλεύω αυτά τα χρόνια, κάναμε καλή αρχή με καθαρή νίκη»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Όλοι ήταν εξαιρετικοί μαζί μου και εδώ στην Πάφο όλα είναι επαγγελματικά. Όταν τέλειωσα με την Βαλένθια, για προσωπικούς λόγους είχα μετακομίσω στην Αμερική με την οικογένεια μου. Αυτή την περιόδο συνέχισα να δουλεύω. Όταν έφτασε αυτή η ευκαιρία να επιστρέψω στους πάγκους, δεν την άφησα να φύγει και είπα ναι στην Πάφο. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Καρσέδο για την φοβερή δουλειά του εδώ τα τελευταία χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θέλουμε να βλέπουμε γεμάτο το γήπεδο. Η στήριξή τους είναι πολύ σημαντική για μας. Κάναμε μία καλή αρχή σήμερα. Ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ήταν μια καθαρή νίκη νοουμένου ότι δεν δεχτήκαμε γκολ»