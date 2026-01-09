Mundo Deportivo: «Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Πάφου»

Η Mundo Deportivo αποκαλύπτει τον εκλεκτό της παφιακής ομάδας για τον πάγκο μετά την αποχώρηση του Χούαν Κάρλος Καρσέδο!

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Ε.Τ της Πάφου, Χριστόφορου Ματθαίου, ο οποίος σημείωσε πως είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση του αντικαταστάτη του Καρσέδο, οι Ισπανοί αποκαλύπτουν τον εκλεκτό!

Ο λόγος για τον Άλμπερτ Θελάδες ο οποίος σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, αναλαμβάνει τις επόμενες ημέρες την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών.

«Ο Καταλανός προπονητής, στα 50 του θα ταξιδέψει στην Κύπρο μέσα στο Σαββατοκύριακο», σημειώνουν χαρακτηριστικά για να προσθέσουν:

«Ο Θελάδες ήταν χωρίς ομάδα από το 2020, όταν αποχώρησε από τη Βαλένθια. Προηγουμένως, είχε διατελέσει προπονητής στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας Κ17 και Κ21»

Ο Θέλάδες αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2009. Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ρεάλ, Ρεάλ Σαραγόσα, Θέλτα και Μπαρτσελόνα.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2013 αναλαμβάνοντας την Εθνική Ισπανίας Κ16. Το 2014 ανέλαβε την Κ21 και το 2017 την Κ17.

Το 2018 διετέλεσε βοηθός προπονητής στην Εθνική Ανδρών και στην Ρεάλ. Το 2019 ανέλαβε την Βαλένθια. Εκεί έμεινε μέχρι το 2020 (41 παιχνίδια).