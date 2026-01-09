ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοντά στον αντί-Καρσέδο η Πάφος!

Τα νεότερα με τον αντικαταστάτη του Ισπανού προπονητή στην Πάφος FC

Ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0. 

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θέμα του προπονητή μετά την αποχώρηση του Ισπανού για την Ρωσία. 

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία με μία συγκεκριμένη περίπτωση. Ο υποψήφιος που είναι πιο κοντά, δεν έχει βγει το όνομα του στη δημοσιότητα. Εάν δεν έρθει Κύπρο για υπογραφές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ελπίζουμε και στόχος μας είναι τη Δευτέρα ο νέος προπονητής να είναι στην Κύπρο και να κάτσει στον πάγκο με την Ομόνοια Αραδίππου. Δεν δούλεψε ξανά στην Κύπρο. Ίσως να είναι από την Ισπανία, είναι μια αγορά που μας ενδιαφέρει».

