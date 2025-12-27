Εκεί εστιάζουν για «εμβολιασμό» ατην Πάφο

Σε λίγες ημέρες ανοίγει επίσημα η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου και στην Πάφος FC υπάρχει κινητικότητα με στόχο να στελεχωθεί επαρκώς η ομάδα. Οι κυανόλευκοι, που φιγουράρουν στην κορυφή της Cyprus League by Stoiximan και ταυτόχρονα συμμετέχουν στη League Phase του Champions League, έχουν θέσει ψηλά τον πήχη και αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα και στον μεταγραφικό τους σχεδιασμό.

Οι άνθρωποι του συλλόγου γνωρίζουν πως απαιτείται ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο, αφενός, να αυξηθούν οι επιλογές του Χουάν Κάρλος Καρσέδο και, αφετέρου, να διατηρηθεί η αγωνιστική φρεσκάδα σε ένα απαιτητικό δεύτερο μισό της σεζόν, όπου οι υποχρεώσεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι συνεχόμενες. Άλλωστε, οι ιδιοκτήτες της ομάδας έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι στόχος τους είναι να προσφέρουν ό,τι καλύτερο στον προπονητή της ομάδας.

Στην επιθετική γραμμή ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη μεταγραφική λίστα είναι αυτό του Αφιμίκο Πουλούλου. Το συμβόλαιο του 26χρονου Κονγκολέζου με τη Γιαγκελόνια ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς. Στην Πάφος FC επιδιώκουν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή αφού πιστεύουν πολύ στις δυνατότητές του. Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, καθώς κι άλλοι σύλλογοι ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Εννοείται ότι ο Ισπανός προπονητής έχει και άλλους ποδοσφαιριστές στα υπόψη του σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες για απόκτηση του Πουλούλου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μεσαία γραμμή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναζήτηση ενός αμυντικού μέσου με εμπειρία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να υπάρξει περισσότερη ισορροπία και ασφάλεια στον άξονα. Η ομάδα θα ενισχυθεί και σε άλλες θέσεις στις οποίες ο προπονητής έκρινε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Για να υπάρξουν τέσσερις προσθήκες στο ρόστερ, κάτι που τέθηκε ως στόχος σύμφωνα με τον προγραμματισμό, επιβάλλεται να διαγραφεί ο ίδιος αριθμός ποδοσφαιριστών. Σε μεγάλο βαθμό ο Ισπανός προπονητής έχει καταλήξει ποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να βοηθήσουν και θα γίνουν και οι ανάλογες κινήσεις από πλευράς διοίκησης. Το σίγουρο είναι ότι οι ιδιοκτήτες της Πάφος FC είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά το ρόστερ της ομάδας, με στόχο την κατάκτηση των εγχώριων στόχων αλλά και για να παλέψει για περαιτέρω διάκριση στην Ευρώπη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα «θερμό» μεταγραφικά για την Πάφο, με τον κόσμο της ομάδας να περιμένει εξελίξεις που θα επιβεβαιώσουν τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου.