Συνεδριάζει εκτάκτως η ΚΟΠ για το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Συνεδριάζει εκτάκτως η ΚΟΠ για το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Έκτακτη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της συγκάλεσε η ΚΟΠ με σκοπό τη λήψη απόφασης για την τύχη του αγώνα Πάφος-ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19:00 στο «Στέλιος Κυριακίδης» αλλά αναβλήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης που κατέστησε τον αγωνιστικό χώρο ακατάλληλο.

Η ομοσπονδία θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης, καθώς παρότι η προκήρυξη ορίζει ότι, αγώνας ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί Κυριακή και δεν διεξάγεται, όχι όμως από υπαιτιότητα των δύο ομάδων, θα διεξάγεται την αμέσως επόμενη μέρα, αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί δεδομένου ότι πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν κλείσει εισιτήρια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να περάσουν τις μέρες των εορτών μαζί με τις οικογένειές τους.

Σημειώνεται πως πέραν του πιο πάνω προκύπτει ακόμη ένα ζήτημα καθώς ο VAR που έχει οριστεί στο ντέρμπι, ο Αυστριακός Julian Weinberger, έχει οριστεί και στο ντέρμπι της Δευτέρας (22/12) ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΕΚ.

Λόγω των ανωτέρω το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι η ΚΟΠ να αποφασίσει τη διεξαγωγή του αγώνα σε κάποια ημερομηνία εντός Ιανουαρίου ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ως εκ τούτου αναμένεται η απόφαση που θα λάβει το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας στην έκτακτη συνεδρία του.

