Οριστικό: Δεν παίζεται τη Δευτέρα το Πάφος-ΑΠΟΕΛ

Οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν και το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ αποφάσισε, στην έκτακτη συνεδρία του, όπως ο αγώνας ανάμεσα σε Πάφο και ΑΠΟΕΛ, που αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, μην διεξαχθεί αύριο Δευτέρα (22/12) αλλά σε ημερομηνία εντός του 2026, που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Θυμίζουμε ότι η προκήρυξη ορίζει ότι, αγώνας ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί Κυριακή και δεν διεξάγεται, όχι όμως από υπαιτιότητα των δύο ομάδων, θα διεξάγεται την αμέσως επόμενη μέρα. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί, για τους εξής δύο λόγους:

α) πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν κλείσει εισιτήρια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να περάσουν τις μέρες των εορτών μαζί με τις οικογένειές τους, και

β) ο VAR που έχει οριστεί στο Πάφος-ΑΠΟΕΛ, ο Αυστριακός Julian Weinberger, έχει οριστεί και στο ντέρμπι της Δευτέρας (22/12) ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΕΚ.

Σημειώνεται ότι στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 της προκήρυξης του πρωταθλήματος ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί την επόμενη μέρα ως ορίζεται, θα διεξάγεται την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 17, σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να ορισθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο 16, αυτός θα ορίζεται να διεξαχθεί κατά την πρώτη ελεύθερη για τα δύο ενδιαφερόμενα σωματεία ημέρα.