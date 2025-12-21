Η μοναδική που τα κατάφερε

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Πάφος FC έχει πετύχει πολλά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά είναι και το γεγονός ότι βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλοπάτι της βαθμολογίας πριν από την αλλαγή του χρόνου. Στην επόμενη χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος (σ.σ. θα είναι εκεί ανεξάρτητα του αποτελέσματος στον σημερινό αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ).

Η παφιακή ομάδα είναι η μοναδική που το πετυχαίνει στην τρέχουσα δεκαετία, καθώς οι προηγούμενες τέσσερις πρωταθλήτριες απέτυχαν. Η Ομόνοια, τιτλούχος της σεζόν 2020-21, ήταν έβδομη στην επόμενη χρονιά σε αυτό το διάστημα, ενώ ο Απόλλωνας μετά το πρωτάθλημα (2021-22) βρέθηκε έκτος τον Δεκέμβριο. Ο Άρης, έπειτα από τον τίτλο της περιόδου 2022-23, ήταν τέταρτος πριν από το άλλαγμα της χρονιάς. Πέρσι ο ΑΠΟΕΛ ήταν πέμπτος, μετά τον τίτλο της περιόδου 2023-24.

