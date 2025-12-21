Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανάμεσα στους υποψήφιους για το Hall of Fame 2026

To Naismith Basketball Hall of Fame αποκάλυψε τους υποψήφιους για την Τάξη του 2026, η οποία περιλαμβάνει αρκετά μεγάλα ονόματα του αθλήματος, μεταξύ των οποίων είναι και ο καταξιωμένος Έλληνας, Παναγιώτης Γιαννάκης, στη λίστα των διεθνών υποψηφίων, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία καριέρα του και την προσφορά του στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Τζον Ντόλεβα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Naismith Basketball Hall of Fame δήλωσε “Οι υποψήφιοι της Τάξης του 2026 έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο μπάσκετ. Μέσα από καθοριστικές εμφανίσεις, ηγετικό ρόλο και επιτεύγματα που ανέβασαν το άθλημα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το φετινό ψηφοδέλτιο αναγνωρίζει όσους συνεχίζουν να διαμορφώνουν το παιχνίδι, την προπονητική και τον τρόπο που γιορτάζεται το μπάσκετ”.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων νέων υποψηφίων για την Είσοδο στο Naismith Basketball Hall of Fame για την τάξη του 2026 ξεχωρίζουν η Εθνική Γυναικών των ΗΠΑ του 1996, ο Μάικ Ντ’Άντονι, ο Τζάμαλ Κρόφορντ, η Έλενα Ντέλε Ντον, ο Μπλέικ Γκρίφιν, ο Τζο Τζόνσον, η Κάντες Πάρκερ, ο Μπρους Περλ , Ντοκ Ρίβερς, Πένι Χάρνταγουέι και ο Κέλβιν Σάμσον.

Παράλληλα, μεταξύ των υποψηφίων που επανέρχονται περιλαμβάνονται ο Μαρβ Άλμπερτ, ο Μαρκ Φιου, ο Ντοκ Ρίβερς και ο Αμαρέ Στουντάμαϊρ, προσθέτοντας επιπλέον δυναμική σε μία δυνατή και ανταγωνιστική λίστα υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι εκτός ΗΠΑ είναι οι:

Ντέιβιντ Μπλατ

Ζαν-Ζακ Κονσεϊσάο

Μίρζα Ντελίμπασιτς

Χόρχε Γκαρμπαχόσα

Μαρκ Γκασόλ

Άντριου Γκέιζ

Παναγιώτης Γιαννάκης

Τζουζέπε Τζιέργια

Τζ. Ρ. Χόλντεν

Ντούσαν Ιβκόβιτς

Αντρέι Κιριλένκο

Βλαντιμίρ Κοντράσιν

Μάρκος Λέιτε

Έτορε Μέσινα

Χουάν Κάρλος Ναβάρο

Άντρες Νοτσιόνι

Φαμπρίτσιο Ομπέρτο

Χοσέ Ορτίθ

Αμάουρι Πάσος

Μοντέστο Παλαούσκας

Τόγκο Σοάρες

Πένι Τέιλορ

Αμάγια Βαλδεμόρε

Ράνκο Ζεράβιτσα

Τι είναι το Naismith Basketball Hall of Fame

Το Naismith Basketball Hall of Fame είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στη διάκριση των ανθρώπων που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην ιστορία του μπάσκετ, που λειτουργεί και ως μουσείο.

Ονομάζεται προς τιμήν του Τζέιμς Νέισμιθ, του Καναδού καθηγητή γυμναστικής που δημιούργησε το άθλημα το 1891, και βρίσκεται στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ.

Η αίθουσα τιμής αναγνωρίζει και τιμά παίκτες, προπονητές, διαιτητές και άλλες προσωπικότητες του μπάσκετ που ξεχώρισαν για το ταλέντο, την επιτυχία και τη συνεισφορά τους στο άθλημα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ένταξη στο Naismith Hall of Fame αποτελεί ύψιστη αναγνώριση της αθλητικής αριστείας και ένα σύμβολο τιμής για την ιστορία και την εξέλιξη του μπάσκετ.

Εκτός από την τιμητική αναγνώριση των παικτών και προπονητών, το Naismith Basketball Hall of Fame ξεχωρίζει και για τη διεθνή της διάσταση, καθώς τιμά προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο μπάσκετ.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν εκθέματα με ιστορικά αντικείμενα, όπως μπάλες, φανέλες, τρόπαια και φωτογραφίες από σημαντικούς αγώνες και στιγμές του αθλήματος.

Η εισαγωγή στο Hall of Fame γίνεται κάθε χρόνο μέσω ψηφοφορίας επιτροπής, η οποία αξιολογεί την προσφορά και την καριέρα των υποψηφίων, καθιστώντας την ένταξη στον θεσμό ύψιστη τιμή για κάθε προσωπικότητα του μπάσκετ.

