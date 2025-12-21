Πρώτα ο αγώνας, μετά τα υπόλοιπα

Μία από τις ομάδες για τις οποίες ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια περί προσθαφαιρέσεων είναι η ΑΕΛ. Εξάλλου και επισήμως έχει ειπωθεί ότι υπάρχει πρόθεση να υλοποιηθούν και οι τέσσερις μεταγραφές, τις οποίες έχει δικαίωμα μία ομάδα να πραγματοποιήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Τα μεταγραφικά θέματα, όμως, θα απασχολήσουν πιο έντονα μετά τον αγώνα της Δευτέρας (19:00) απέναντι στην ΑΕΚ, στον οποίον η ομάδα της Λεμεσού δεν θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο, λόγω της τιμωρίας που της έχει επιβληθεί. Ξεκάθαρος στόχος στους γαλαζοκιτρίνους είναι να επανέλθουν στις καλές εμφανίσεις, μετά την απογοήτευση που υπήρξε για την εικόνα στο εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό (0-0), συνδυάζοντάς τις και με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος εντός του 2025 μετρά μία νίκη απέναντι στην ΑΕΚ (σ.σ. τον περασμένο Μάρτιο, ως προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου), προετοιμάζει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στους Φεριέρ και Ιμανισίμουε, οι οποίοι θα εκτίσουν την ποινή τους για τη συμπλήρωση κίτρινων καρτών.