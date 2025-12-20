Θέλει να το τελειώσει εμφαντικά!

Να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο μία χρονιά όνειρο θέλει η Πάφος FC, η οποία την ερχόμενη Κυριακή (21/12, 19:00) υποδέχεται στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» τον ΑΠΟΕΛ. Απέχοντας τέσσερις βαθμούς από τους διώκτες της, η παφιακή ομάδα θα ολοκληρώσει το 2025 στο ψηλότερο σκαλοπάτι της βαθμολογίας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος κόντρα στους γαλαζοκιτρίνους. Είναι η δεύτερη σερί περίοδος που τη βρίσκει στην κορυφή η αλλαγή του χρόνου, ενώ σε άλλη μία περίπτωση, τη σεζόν 2022-23, ισοβαθμούσε με τον ΑΠΟΕΛ.

Οι πρωταθλητές θέλουν να διατηρήσουν αυτό το προβάδισμα που έχουν και να μπουν με τις καλύτερες προοπτικές στη νέα χρονιά, συνεχίζοντας στις υψηλές πτήσεις που έχουν πετύχει να βρίσκονται τα τελευταία έτη. Εξάλλου, τον πρώτο μήνα του 2026 το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε Κύπρο και Ευρώπη και είναι σημαντικό οι πρωταθλητές να πάνε όσο γίνεται πιο ενισχυμένοι.

Στα αγωνιστικά, ο Χουάν Κάρλο Καρσέδο δεν έχει στη διάθεσή του τον Λάνγκα, που ενσωματώθηκε με την Εθνική του ομάδα για το Κόπα Άφρικα. Όσον αφορά τον Σέμα, προπονείται κανονικά κι εναπόκειται στον προπονητή εάν θα τον χρησιμοποιήσει.